Un peluche de la infancia y una llamada inesperada en su juventud que lo cambió todo: la apasionante y desconocida vida de Jane Goodall
La etóloga más famosa ha muerto este 1 de octubre a los 91 años y en COPE recordamos su trepidante vida hasta llegar a ser un personaje público
La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos) y por "causas naturales", según confirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado en redes sociales.
Todos la recuerdan por su amor a los chimpancés y su impecable trabajo, que le llevaron a ser mensajera de la paz de la ONU y una de las activistas por los derechos de los animales más famosa del mundo.
Sin embargo, pocos saben que su vida estuvo llena de otras aventuras que le llevaron a ser, sin ella saberlo, el personaje público que terminó siendo. Una serie de casualidades que acabaron llevando a Jane Goodall a la palestra y a dedicar su vida entera a los chimpancés.
Todo comenzó en su infancia y, sin esperarlo, acabó con una llamada inesperada que la llevaría a África.
Un peluche de infancia que lo cambió todo
Jane nació en Londres en 1934 en el seno de una familia con posibles. Su padre era Mortimer Herbert Morris-Goodall, un hombre empresario, y su madre Margaret Myfanwe Joseph, una afamada novelista.
Fruto de los múltiples viajes de sus padres, recibió un regalo que lo cambiaría todo y que, sin querer, presagió la profesión que acabaría desarrollando: un chimpancé de peluche. A este adorable muñeco lo llamó Jubilee y con él comenzó su amor por los animales.
Poco a poco,, a ese pequeño animal de peluche le fue cogiendo un cariño que traspasaba fronteras y, como recordaría más tarde, era un muñeco que horrorizaba a las amistades de su familia, que solían expresarle que tendría una pesadilla.
Pero nada más lejos de la realidad, el peluche acabó por convertirse en un sueño: estudiar a los chimpancés y dedicar su vida a ellos.
Una llamada inesperada que lo cambió todo
Jane siempre supo que su destino estaba en África, donde podría conocer de cerca a esos animales tan interesantes y a los que podría estudiar de cerca, creando nuevas teorías que a día de hoy trascienden.
Así pues, hizo su primer viaje en plena juventud, alojándose en una granja keniata propiedad de una amiga suya. Supo que era el punto de partida y que, si quería demostrar que los chimpancés tenían mucho que ver con los hombres, tenía que empezar a hacer llamadas.
Jane levantó el teléfono y llamó al arqueólogo y palentólogo de Kenia Louis Leaky, y se emplazaron para hablar sobre animales. Sin saberlo, su destino cambiaría, ya que él le propuso que ella trabajase para él como secretaria.
Así fue como su vida cambió y de Kenia se trasladó a Tanzania, donde comenzaría la aventura más fascinante de su vida. Después de asentarse en el país, viajó varias veces a Londres para estudiar de cerca el comportamiento primate, y en 1960 consiguió (tras la recaudación de fondos de Leaky) estudiar a los chimpancés en la reserva de Gambe, en Tanzania.
Ahí comenzaría su primer proyecto de investigación, al cual se sumarían distintos investigadores a lo largo de los años, pues lo que iba a durar seis meses, acabó durando sesenta años.
Poco a poco, los resultados de sus investigaciones fueron dando sus frutos y conquistando a toda la comunidad científica, que veía en ella un potencial enorme de activista animalista. En 1965, tras múltiples investigaciones y publicación novedosas sobre los chimpancés, se doctoró en Etología, y así comenzaría su carrera universitaria, que la llevaría a ganar el Premio Príncipe de Asturias en 2003.