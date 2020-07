“Sánchez va a Mauritania y aquí no ha sido capaz de visitar una residencia de ancianos”

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

Ángeles de Madrid “ayer cuando vi que Pedro Sánchez iba a Mauritania me quéde perpleja, aquí no ha sido capaz de visitar una residencia de ancianos pero ahora se va allí a llevar mascarillas y hacerse la foto. ¿Por qué no guarda cuarentena cuando ha venido?”

Jesús desde San Sebastián “estamos viendo todos estos días fiestas multitudinarias donde acude gente a emborracharse y sin distancia social. Todo el mundo dice que es un irresponsabilidad y que vamos a volver a traer el 'bicho' y va a ser imparable ¿No se puede hacer nada?”

Sobre la polémica del control en los aeropuertos, Mari Carmen desde Canarias “que sigan diciendo que la solicitud de la Comunidad de Madrid de pedir pruebas en el aeropuerto de Barajas es para ocultar sus problemas me parece vergonzoso. Yo también lo quiero en Canarias porque no quiero que vengan extranjeros con el 'bicho'”

Pedro desde La Rioja “os estoy escuchando hablar todo el día de que ha dicho el Banco de España que hay que empezar a mirar de recortes y demás. En la anterior crisis el último sitio donde se recortó fue en políticos y en ayudantes”

Manuel desde Ocaña “yo sugeriría que los colegios concertados cerraran todos y así veíamos que hacían estos listos con los niños que quedaban en la calle y los profesores a cobrar el paro. No sé de dónde sacarían el dinero estos intelectuales que tenemos en el Gobierno”

