El oyente de Cáceres que pide ayuda a Greta Thunberg pero a su manera

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en Cope' con el tema del día: la Cumbre del Clima en Madrid.

María desde Madrid afirma que ella sí que está concienciada“yo creo que sí que hay que cuidar la tierra, aunque solo sea por higiene, vivir en un sitio limpio.”

Por otro lado, Antonio desde Cáceres pide ayuda a Greta Thunberg, pero a su manera “muy cerca de aquí quieren abrir una mina a cielo abierto para extraer litio y fabricar las baterías con las que ella viaja de Lisboa a Madrid.”

Charo desde Getafe “estoy muy concienciada con el cambio climático, pero allí que no me esperen, eso sí, lo que me extraña es que no hayan dicho que hay que ir en burro, aunque al igual contaminan con sus ventosidades.”

Desde Bilbao, Maribel también le manda otro mensaje a Greta “estoy aburrida con esta historia, esta niña tendría que estar en el colegio, los padres deberían dejar de utilizarla.”

Juan desde Sevilla ve una razón y una causa a la Cumbre del Clima “todo esto del cambio climático lo que busca es frenar el crecimiento de países emergentes, esto incluye la guerra comercial entre países. Lo que se busca es frenar el crecimiento de países como China.”

Antonio desde Extremadura, nos manda la siguiente pregunta "¿Por qué los coches eléctricos son tan caros? No tienen nada.”

Cambiando de tema, Luz desde Cuenca no ha dudado en mandarle un consejo al Líder sobre su alimentación “no hace falta que te comas un seitán, te comes un plato bueno de lentejas y unos boquerones fritos. No hace falta que te comas un chuletón.”

Y como cada día, no podía faltar la famosa preguntita al Líder que nos la manda Alejandra desde Tarragona “Carlos, ¿Cómo eres tú de ecologista?”

