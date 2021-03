Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Yo no voté a Ciudadanos para que hiciera esto en Murcia o Madrid"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

El primer tema de hoy es el de la subida fiscal, que afecta de forma muy sensible al pequeño empresario. Iñaki de Navarra se pone en contacto con nosotros y nos comenta que “no es el coste del trabajador, es luego la incertidumbre de si vas a tener más o menos trabajo, porque al final tu tienes que seguir pagando el sueldo, la Seguridad Social, etc. Entonces, yo ahora mismo prefiero perder clientes por no llegar a realizar los trabajos, que llegar a esos trabajos cogiendo más gente”.

El segundo de los temas del día no es otro que la polémica con Ciudadanos, que todavía tiene recorrido (y lo que queda). Así, Fernando de Toledo manifiesta que “yo le he votado para que hubiese un partido que no estuviese ni en la radicalidad de la izquierda, ni en la radicalidad de la derecha. Pero resulta que este partido está haciendo lo que le parece oportuno, y menos política está haciendo de todo: se va a un lado, se va al otro, se vende por cuatro perras…”.

Mariano de Cantabria comenta que “fijo que nadie sabía, o muy pocos sabían, lo que iban a planear contra el PP. ¿Se ha planteado en algún momento la dimisión? Porque esto es muy gordo lo que ha pasado y no veo que nadie vaya a dimitir. Y se que parte de la directiva de esa señora no estaba informada de lo que iban a hacer”.

Por su parte, Marisol de Lérida nos cuenta que “creo que sus dirigencias son realmente de izquierdas, o su corazón es de izquierdas, pero no han asimilado o no han querido asimilar que la mayoría de sus votantes fueron las personas desencantadas con el señor Rajoy y el gobierno del mismo y se pasaron a Ciudadanos”.

María de Madrid advierte que “si Ciudadanos no quiere desaparecer tienen que salir doña Inés, Carrizosa, Edmundo Bal y Cuadrado. Y luego, los que queden, explicar lo que querían hacer, para ya ser creíbles. Porque lo que han hecho ha sido de una sinvergüencería…”.

El tercer bloque temático tiene que ver con todo lo que se desencadenó con la situación política en Murcia, incluyendo las elecciones en Madrid o la actitud del PSOE. Isabel de Segovia tiene claro que “el PSOE utiliza a otros partidos para conseguir sus fines y el desgaste no lo sufren los socialistas, sino el otro partido, como es el caso de Podemos o es el caso de Ciudadanos”.

Adela de Ciudad Real comenta que “no puedo entender como hay personas con tanta ansiedad de poder, porque eso es una enfermedad. Este señor no está bien de la cabeza y nos va a llevar a la destrucción”.

Mientras, por otro lado, Guillermo de Albacete reflexiona sobre que “solo resulta que son tránsfugas si se van a la derecha, pero si te unes a la izquierda no lo son. A mí que me lo expliquen”.

Pepa de Almería, recuerda que “todavía me dura la risa cuando ayer salió Adriana Lastra, la lumbreras esta socialista, hablando de transfuguismo, de compra de votos… en fin. La actividad que ha hecho durante 38 años el PSOE en Andalucía, comprando votos, creando chiringuitos…”.

Por último, la preguntita de hoy nos la lanza Antonio de Madrid y dice así: “Don Carlos, ¿se sabe algo de la comisión externa independiente que iba a investigar en España la gestión del coronavirus?”.

