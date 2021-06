Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Suspender el Paso del Estrecho es otro chantaje de Mohamed"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los oyentes no han pasado por alto el nuevo episodio de la crisis con Marruecos. El Gobierno de Rabat ha decidido unilateralmente prohibir el paso marítimo a su país vía España. “Marruecos, pues nada, que siga así con respecto a España con la extorsión. Y España, en vez de tener una postura como tiene que ser, de un país serio, que siga dándole regalitos al Mohamed VI. Que siga”, dice José de Tarragona.

Julián de Murcia es positivo con la decisión. “Sí, vale, dejamos de ingresar X dinero, pero lo que nos ahorramos de porquería, de basura en las gasolineras, de coches en la autovía porque se han averiado, de accidentes de tráfico porque van dormidos, de coches que van hasta arriba de magrebíes sin respetar las medidas de seguridad… Vamos, es que nos hacen un favor”.

“Estos son como los de Lepe, que me perdonen los de Lepe que son muy buena gente. No dejaron entrar a los bomberos al casino que estaba ardiendo porque no eran socios. Estos son lo mismo”, bromea Cristóbal.

A todo esto, se suma la postura que ha adoptado Francia en la crisis a favor de Marruecos. “No puede ser que aparte de los magníficos puertos que saldrían en Ceuta y Melilla, sobre todo en Melilla, ese interés sea por los yacimientos de hidrato de metano que al parecer hay en la zona”, apunta Juan de Granada.

David de Gerona es tajante. “Yo voy a dejar de ir a Francia, voy a dejar de ir. Se ha acabado. Ya he visitado bastante y ya se ve que siempre están ahí metiendo la puñaladita por detrás”, manifiesta.

“Nos hace un favor, por lo menos a los ciudadanos de Melilla. Nos hace un favor que no venga todo ese salvajismo, toda esa basura hasta aquí, hasta Melilla. Porque lo único que nos dejaba era basura”, explica Isabel desde Melilla.

El Guerri de Sevilla ve la solución muy sencilla. “Creo que tiene fácil arreglo. Si nos cortan el paso del estrecho de entrada, les cortamos a ellos la salida. Que hay mucho transporte de Marruecos que van a Francia y salen por allí y Almería. Les cortamos la salida y que salgan ellos por donde quieran”, dice.

La preguntita del día la lanza Almudena de Córdoba. “¿Herrera, si no fueras español de dónde te gustaría ser y vendrías a España después de escuchar a marruecos y reino unido que no venga nadie?”, envía.

Por último, los oyentes también comentan la situación en Cataluña. “Resulta que ahora la culpa de todo en Cataluña la tiene el gobierno de porque no hizo lo suficiente cuando estuvo en él. Claro, es que él hace demasiado. Bajarse los pantalones ante los independentistas contad de mantener en el poder”, comenta Ana de Valladolid.

“Señor Ábalos, en el camino nos encontraremos. Eso de hamaca y puro se lo puede decir usted a Zapatero. Que gracias a Zapatero estamos como estamos con el independentismo”, aclara Carmen de Elche.

Evelyn de Valencia quiere “recordarle al señor Ábalos que el 155 se puso en Cataluña con el gobierno de Rajoy. Por cierto, señor Ábalos, ¿qué hay de las maletas de Delcy? ¿Dónde están?”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.