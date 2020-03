Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Las Fallas no, pero la Semana Santa la cortan"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

Luis de Cáceres sobre el coronavirus “están haciendo perfectamente lo de contener, meter en casa a los contagiados, pero podían haber hecho otra cosa que es haberlos contenido fuera de la frontera y nos habría salido mejor”

Ramos desde La Rioja “hay que tener en cuenta que la población de Haro no está recluida, solo están las personas que tienen el virus y se les está vigilando para que cumplan lo que manda Sanidad”

Emilio desde Sevilla “las fallas que son de Valencia y ahí está el PSOE ya verás como no las desconvocan pero la Semana Santa verás tú que le hacen algo, ya verás como lo cortan”

Verónica desde Guadalajara afirma que no entiende al presidente del Gobierno “tengo curiosidad por saber por qué a Pedro Sánchez que le parecía tan grave la crisis del ébola donde hubo un contagiado, ahora esté tan tranquilo diciendo que no pasa nada cuando los casos de contagio están creciendo. Me gustaría saber qué clase de terapia ha seguido para estar tan tranquilo”

Faustina de Barcelona “los italianos se bloquean a sí mismos ¿Pero ellos pueden pasear tranquilamente por España?”

Y como cada día, no podía faltar la famosa preguntita al Líder que nos la manda Raúl de Tarragona “¿Tú crees que al Real Betis habría que protegerlo como bien de interés cultural? Ahí lo dejo”

