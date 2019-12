Los oyentes de 'Herrera en Cope': "Lo de Andalucía es el comienzo de la dictadura del pedrotariado"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en Cope' con el tema del día que más ha preocupado a nuestros oyentes: la recomendación del Ministerio de Sanidad sobre evitar chupar la cabeza de las gambas estas navidades debido a los altos niveles de cadmio que se acumulan en esta parte del marisco.

Felipe desde Sevilla “lo siguiente va a ser el jamón, atiborrarse este año que el siguiente solo nos dejarán comer tortilla de patata”

Teresa desde Cataluña “el caso es fastidiar la cena, para un día que como gambas y más de uno seguro que solo lo toma en Navidad”

Por otro lado, continuamos con Andalucía, Antonio desde Llanes lo tiene claro “es un acto de prevaricación , tomar una decisión a sabiendas de que es ilegal”

Sobre la ronda de contactos, uno de nuestros oyentes recuerda la negativa de Pedro Sánchez a hablar con el Líder “no es capaz de hablar contigo ¿tan malo eres? Te ha dejado fatal, nos pone en duda” Herrera ha afirmado a nuestros oyentes que por su parte “está en su libertad para negarse pero no le llamo más, no le pido más entrevistas”

Hay quien hace una enmienda a la totalidad sobre los mandatarios que tenemos, como José desde Extremadura “aquí ya nadie se asusta, en España los mandatarios que tenemos es porque nos lo merecemos, somos un país estrafalario que solo quiere vivir de la subvención”

Carlos desde San Sebastián se muestra de acuerdo con esta reflexión“¿hasta cuando vamos a tener que aguantar en España que nuestros destinos sean regidos por gente que no tienen formación ni estudios y que el único mérito que tienen es estar afiliados a un partido político?”

Y como cada día no podía faltar la famosa preguntita, Juan desde Andalucía “Herrera, ¿Qué le pasa con Inés Arrimadas? Si tan lista es que da lecciones a los demás, ¿cómo es posible que se haya quedado en 10 escaños? Está haciendo la cama porque se va a ir al PSOE”

