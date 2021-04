Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Amparo, la señora de Alicante que responde a Pedro Sánchez cantando"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Nuestros oyentes hablan de la nueva amenaza que ha recibido un miembro del Gobierno. Reyes Maroto ha recibido una navaja con manchas rojas que parecen sangre. El remitente ya ha sido localizado y se trata de un hombre que sufre esquizofrenia. “Lo de la navajita la verdad que es patético. Pero los muertos no. Mucho anciano. Mucho sufrimiento. Muchas familias. Esas familias tienen hijos, tienen primos, tienen tíos, tienen amigos... No, no te lo vamos a perdonar. Nunca te lo vamos a perdonar”, dice Beatriz de Granada haciendo alusión a Iglesias.

“Ante la diferencia de cómo afrontaron los señores Rajoy, Rivera, el señor Aznar... un atentado, los demás políticos con esa serenidad, dando tranquilidad a todo el mundo, las balas repercutidas con las que les han amenazado, los atentados, el tortazo y demás…”, opina Marisol de Lérida.

“Sobre actuación descarada de los señores de Podemos y de la izquierda en general. El Rey ha salido colgado en todas las actuaciones de Esquerra Republicana, de Junts Per Cat y de los mozos separatistas de Cataluña. Sin ir más lejos la pobre Rita Barberá recibió amenazas con balas y de muerte y luego, murió la pobre en un hotel abandonada de todo”, añade José María de Barcelona.

La preguntita del día la lanza Roberto de Madrid: “¿Ustedes se imaginan que se de una variable que hasta ahora no se valora que a Gabilondo le dé un ataque de decencia y dimita antes de las elecciones?”.

Sobre la campaña de los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Carlos de Collado Mediano se pregunta: “¿Los oyes decir a parte de insultar a la derecha que van a hacer algo por la Comunidad de Madrid? ¿Qué van a hacer por nosotros? Hundirnos. Ninguno dice que va a hacer por Madrid más que insultar al contrario”

“Se me ocurre un slogan para la izquierda. Sería: «Alerta antifascista. Viene la derecha a generar puestos de trabajo. No les votéis. Os harán trabajar. Con nosotros, ayudas permanentes»”, comenta José Miguel de Madrid.

“¿De verdad se cree el PSOE, Podemos y Más Madrid que solo hablando de fascismo van a arreglar los problemas de esa comunidad? Ese no es un problema porque no existe. Hablen de los problemas que existen e intenten solucionarlos. O intenten, aunque sea, engañarnos diciendo que lo van a solucionar”, añade Miguel de Mallorca.

Bostezando nos envía su mensaje Juanito de Madrid. “Disculpen, pero es que por la mañana hasta que no me llaman fascista tres o cuatro veces yo no soy persona. Bueno me voy a la calle a pagar impuestos. Que hay que mantener mucho político y mucho asesor por ahí”, bromea.

El broche de oro lo pone Amparo de Alicante y le lanza su mensaje a Pedro Sánchez cantando. “Con las mismas mentiras, diciendo en Madrid la misma canción. Ni se engaña ni se miente. Pedro Sánchez se acabó. Ni se engaña ni se miente. Sigues siendo un fanfarrón”, entona.

