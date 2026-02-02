Las peticiones de Juan Gato a Mateu Alemany para el Atlético de Madrid en el cierre de mercado de invierno: "Para recomponer la plantilla"

El último tropiezo del Atlético de Madrid tras el empate a cero frente al Levante ha encendido las alarmas. El periodista Juan Gato, en el programa 'Tiempo de Juego', ha analizado la situación del equipo y ha desvelado una conversación con una leyenda del club que apunta directamente al vestuario. Según esta fuente, las señales corporales de los jugadores indican que hay algo que no está carburando bien dentro del equipo, una percepción que se confirma con el desarrollo de los últimos partidos.

Gato ha señalado que, aunque el equipo domina y tiene llegadas, la falta de contundencia provoca que los partidos se le escapen "por el sumidero". La responsabilidad, según el periodista, recae tanto en Simeone como en los propios jugadores, quienes deben revertir la situación. Además, ha añadido que la moral anda baja y es un factor que necesita una reactivación urgente.

La urgencia de fichar

Más allá del rendimiento futbolístico, el partido contra el Levante ha dejado una "foto fija de la necesidad". Con solo 18 jugadores del primer equipo disponibles y dos bajas durante el encuentro, Gato subraya que el equipo tiene que reforzarse. A pesar de que los cuatro jugadores que han salido no eran cruciales, insiste en que "tienes que fichar mínimo 2, y si fuera posible, 3" para recomponer la plantilla.

LOOkman, ¿la solución?

Sobre las posibles llegadas, el nombre de Lookman aparece como una opción interesante. Descrito como un jugador desequilibrante, es vertical y, sobre todo, tiene gol, podría aportar justo lo que le falta al equipo. Aunque se le considera un jugador "especialito", su buen papel en la Copa de África genera expectativas sobre su capacidad para mejorar el ataque rojiblanco y que sea "mejor de lo que se ha ido".

Finalmente, Juan Gato ha apuntado a la Copa del Rey como un "clavo ardiendo" al que el equipo debe aferrarse. La competición se presenta como un camino muy corto para conseguir un título y una oportunidad de oro para que el equipo "se tiene que rehacer" y reactive la moral del vestuario para el resto de la temporada.