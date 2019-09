La implacable respuesta de Herrera a los dos periodistas que se mofaron de Blanca Fernández Ochoa

Dos periodistas del programa 'Cazamariposas' del grupo Mediaset (Telecinco y Divinity) han sido muy criticados esta semana después de publicar un vídeo en Instagram mofándose de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa, hallada muerte este miércoles en el Pico de la Peñota. Los dos reporteros se encontraban en un descanso en Cercedilla mientras se buscaba de forma incansable a la esquiadora cuando grabaron un vídeo en el que decían: “Estamos aquí, en un momento de relax y tenemos una pregunta. Todo el mundo está aquí muy serio con el tema y nosotros estamos muy bien. Nos da un poco igual. ¿Somos malas personas?”.

Dos periodistas de cazamariposas van a cubrir la desaparición de Blanca Fernández Ochoa y en mitad de un parón suben esto a Instagram.



No sois malas personas, sois escoria.



Fuente: @javichu_r #SomosLaAudiencia3S pic.twitter.com/Y4Bj3SBPLR — El Zorro �� (@elzorro325) September 3, 2019

Sus palabras han generado un alud de críticas por su falta de humanidad y compasión ante el profundo dolor que está padeciendo la familia de Blanca Fernández Ochoa. El propio programa en el ambos periodistas trabajan se han desmarcado de dicho comentario. "El equipo de Cazamariposas quiere mostrar todo su apoyo a la familia de Blanca Fernández Ochoa en estos duros momentos y lamentamos los comentarios desafortunados de nuestros compañeros en sus redes sociales que por supuesto no compartimos", señalaba la cuenta oficial del programa.

Sergio Silva, uno de los dos periodistas, se disculpaba después de conocer el hallazgo del cadáver de Blanca. "Mis más sinceras disculpas a la familia de Blanca Fernández Ochoa y a todo aquel que se haya sentido dolido por mis desafortunadas palabras en mis redes sociales el pasado lunes 2 de septiembre", escribió.

Durante la "tertulia de los oyentes" con Antonio Naranjo, Carlos Herrera ha reprendido con firmeza la actitud de ambos. "Mira chaval, vosotros no sois malas personas. O no lo sé, porque no os conozco. Lo que sí sé es que sois imbéciles. Imbéciles porque hacer comentarios de ese tipo no os aporta nada. Es que son ganas de desgastarse, ganas de que aparezca yo y os diga que sois imbéciles, de que aparezcan otros y os digan lo que sois... Porque nadie va a seguir diciendo "¡qué audaces!, ¡qué rompedores! ¡qué talento cómico! !qué performance han hecho!, !qué otra lectura de la realidad!..." Allí estaban buscando a una persona que desgraciadamente ha aparecido cadáver, ¿y vosotros andáis con risitas de adolescentes tontos? ¿y vosotros trabajáis en la televisión? No sé por cuánto tiempo". Aprended que estas cosas no os aportan ningún laurel especial. No sirven para nada. Solamente para que os digan lo que sois. Espero que reflexionéis", ha dicho el comunicador.

Antonio Naranjo ha lamentado también que "el mal gusto y el cretinismo de estos dos periodistas" haya empañado el sentido homenaje de la ciudadanía a Blanca Fernández Ochoa.