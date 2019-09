El descalificativo que otorga Pablo Iglesias a RTVE tras su último fichaje para los informativos

Enric Hernández es desde esta semana el nuevo responsable de informativos de RTVE dtras el nombramiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. De esta manera, lideraría tanto los contenidos informativos en los telediarios como de los magazines de la cadena, además de los deportes. Por tanto, estaría por encima de Begoña Alegría, que es directora de Informativos de TVE. Una incorporación para el ente público que no caído en gracia al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

El líder de la formación morada, durante una intervención en un programa de la cadena de televisión Telecinco, ha criticado el fichaje de Hernández por Televisión Española. “¿Se imaginan que le digo a Sánchez que soy Doctor en Ciencias Políticas y que me haga el jefe del CIS? Esto no es serio y no compartimos con el PSOE esa concepción patrimonial de la Televisión Pública”, explica el líder de la formación morada.

Iglesias ha ido más allá y ha renombrado la televisión pública y la ha calificado de “Tele-PSOE”. “Nosotros pensamos diferente. Pensamos que TVE no tiene que ser Tele-Gobierno. Por desgracia ha sido Tele-PP o Tele-PSOE, ahora mismo es Tele-PSOE y eso es una cosa que sabe todo el mundo. Acaban de poner un nuevo director de informativos que es Tele-PSOE. Para nosotros ahí lo que tiene que haber son profesionales de reconocido prestigio”, argumentaba Iglesias en 'El programa de verano'.

ATAQUE DE CUERNOS DE @Pablo_Iglesias_ CON @rtve . Ahora que le quitan el control de informativos con @Enric_Hernandez la considera TELE @PSOE . Pablo, amigo, tb es TELE @ahorapodemos . Y nunca TELE @populares xq con los d negro teníais tb el control. pic.twitter.com/0KwbuEY2sX — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) September 5, 2019

El que fuera director de ‘El Periódico de Catalunya’ desde 2010 y hasta el pasado mes de mayo, pasará a formar parte de la cúpula del ente público que gestiona la administradora Rosa María Mateo. Un nombramiento que no ha sorprendido, ya que desde hacía tiempo el nombre de Enric Hernández sonaba con fuerza en los estudios de Prado del Rey. Su labor incluirá la coordinación de la información entre los distintos canales y las delegaciones territoriales de la cadena pública.

El nuevo responsable de los informativos de TVE, de 50 años, fue sustituido como director del ‘Periódico de Catalunya’ días después de que el Grupo Zeta vendiera la cabecera a Editorial Prensa Ibérica. Tras esta decisión empresarial, ‘El Periódico’ no hizo ninguna mención al ex director, ni siquiera agradecerle los servicios prestados en las dos páginas que dedicaron a la toma de control de Prensa Ibérica sobre el Grupo Zeta.