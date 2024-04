Billie Eilish anuncia dos conciertos en Barcelona en junio de 2025

La artista norteamericana Billie Eilish actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 14 y 15 de junio de 2025 en el marco de su gira 'Hit me hard and soft: The Tour', anunciada este lunes.

Las entradas para los conciertos de Eilish en Barcelona, únicas fechas confirmadas en España, se pondrán a la venta este viernes 3 de mayo, con una preventa el 2 de mayo en livenation.es, ha informado la promotora Live Nation.

La gira se iniciará el 29 de septiembre en Quebec (Canadá), tras lo que recorrerá Norteamérica hasta diciembre, para luego ir en febrero a Australia, y llegará a Europa en abril de 2025, donde actuará en diversas ciudades --seis conciertos en Londres-- y cerrará el tour el 27 de julio en Dublín (Irlanda).