"Carlos, ¿Ves a Rajoy volviendo a la política?"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de “Herrera en Cope”.

Uno de nuestros oyentes estuvo en la presentación del libro de Mariano Rajoy que presentaba Carlos Herrera y se fijó en un detalle “¿tú tienes manía a las corbatas? Si no te la quieres poner vale, pero abróchate esa camisa”

Marián de Jaén también le manda otro mensaje al Líder “cada vez que me cambio de cadena porque me he cabreado con algo que has dicho, tengo que volver porque me muero de aburrimiento. Por favor, cuídate y cuida esa lengua.”

Hoy uno de nuestros contertulios ha recibido un mensaje de uno de nuestros oyentes “Fidalgo, con ese ímpetu que pones que no dejas hablar, que el PP y Cs se han dejado apoyar por VOX en Andalucía y Madrid ¿Qué tienen que jugar a la pata coja? ¿Por qué no sacas ese tigre que llevas por dentro con los pactos de la izquierda?”

Joaquín “El Murga”, oyente habitual de nuestro programa “cuanto antes lo forme antes lo vamos a perder de vista, no va a durar dos años con este Gobierno ¡No doy crédito!”

Leo de Vigo nos ha mandado su opinión de los ERES pero de forma irónica “¿Cómo vamos a comparar Gürtel con los ERES? Esta gente de derecha que va a grandes bodas hasta con sombreros británicos y los buenos muchachos de los ERES que se gastaron el dinero en el pueblo.”

Por otro lado, Teresa desde Asturias nos recuerda que el problema de UGT no pasa únicamente en Andalucía “aquí está la cúpula de UGT con el anterior secretario general Justo Rodríguez Braga.”

Sobre uno de los temas de la semana, Greta Thunberg, Ángela tiene una hija con síndrome de Asperger y afirma que “esta chica le han robado la infancia sus padres.”

Y como cada día no podía faltar la famosa preguntita al Líder “Carlos, después de la presentación del libro de Mariano Rajoy ¿Crees que volverá algún día a la política? ¿Cuál crees que es su relación real con Aznar?”

Cada mañana, los oyentes tienen su tertulia con Herrera, un espacio plural y abierto a todas las opiniones que el programa de Cope recibe en el 600991314. Antonio Naranjo y Carmen Ibáñez escuchan todos los mensajes y luego emiten una selección de lo mejor