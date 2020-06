La mirada económica de Gay de Liébana: “Al filo del abismo”

El profesor José María Gay de Liébanaanaliza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día

2020, Pilar, será el año que viviremos peligrosamente en el contexto económico. Caída del PIB mundial como no lo hacía desde la 2ª Guerra Mundial, un -5,2% ; lo dice el Banco Mundial. Desde 1870, el año de la Guerra Franco-Prusiana que castigó a Europa, el mundo no ha sufrido una recesión tan generalizada. A partir de julio, las cosas dejarán de empeorar y 2021 constituye el año de la esperanza, rebotando la economía mundial al 4,2%, aunque, eso sí, Pilar, mientras vivamos con la Covid-19 las cosas no serán igual. Lo serán a partir del momento en que dispongamos de la vacuna o cóctel de vacunas y tratamiento.

En 2020, el PIB de las economías avanzadas se contraerá el -7%. Las emergentes y en desarrollo descenderán el -2,5%. Cien millones de personas, al disminuir sus ingresos, están abocadas a pobreza extrema. El hundimiento de la economía en la Zona Euro será, como mínimo, del -9,1% en 2020 . El esfuerzo del BCE dará sus frutos en 2021, junto con estímulos fiscales, y la Europa del euro remontaría un 4,5%. Trump se la juega en EE.UU. si su economía cae el -6,1% , o algo más, influyendo en el voto. La recuperación estadounidense sería del 4% en 2021 . China, con todo, crecerá en 2020 al 1% y en 2021 pone velocidad de crucero repuntando al 6,9% . Las economías avanzadas, Pilar, rebotarán al 3,9% en 2021 y las emergentes y en desarrollo al 4,6%.

Si la cosa se tuerce, la economía mundial se hundiría un 8% en 2020, recuperándose solo al 1% en 2021 , las emergentes reducirían su PIBel 5% este año y las avanzadasun 10% . Siendo optimistas, Pilar, la caída de la economía mundial sería en 2020 del 4% y en 2021 se recuperaría al 5%

LEER MÁS

La mirada económica de Gay de Liébana: “La marea y la economía”

La mirada económica de Gay de Liébana: “Qué futuro nos espera?”

La mirada económica de Gay de Liébana: “Ni galaxias, ni nada…”

La mirada económica de Gay de Liébana: “Enderezando entuertos y desfaciendo agravios”