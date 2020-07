La mirada económica de Gay de Liébana: “Del austericidio al tributaricidio”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Al socaire de los 140.000 millones de euros que diferida y parsimoniosamente irán llegando en el futuro, que no mañana, viernes, ni la semana que viene, Sergio, se perfilarán las líneas maestras del presupuesto de 2021 que a la vuelta del verano el Gobierno tendrá que remitir a Bruselas y que necesariamente ha de encajar en las coordenadas del fondo de reconstrucción europea o, sin ambages, en el rescate o traje a medida que Merkel y Macron han confeccionado para Italia y España, tercera y cuarta potencia de la UE y de la Zona euro, respectivamente, cuyas economías presentan un cuadro clínico grave. La situación actual, Sergio, marca la necesidad de una política fiscal expansiva con una imprescindible rebaja temporal de impuestos para 2020 y 2021, a fin de evitar el hundimiento de la economía española, que lo de recesión queda atrás y la depresión se palpa en la calle.

Por eso, no sería adecuado, en el actual contexto, precipitar una limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos y superreducidos, es decir, subir el IVA a una serie de productos por sus consecuencias negativas para el consumo, muy deprimido, dañando al bolsillo de los ciudadanos cuando las rentas familiares aflojan y la lacra del paro se agranda. Tampoco es en esta coyuntura cuando se tiene que abordar una subida de impuestos especiales ni reajustar exenciones y bonificaciones, verbigracia eliminar la desgravación de los planes de pensiones, ni, igualmente, sobrecargar con impuestos medioambientales ni otras criaturas tributarias. Sí que habría que examinar sistemáticamente las partidas del gasto público para mejorar su eficiencia y calidad. Me temo, no obstante, que si Grecia, al ser rescatada sufrió el austericidio , España, con este rescate de los 140.000 millones, padecerá el tributaricidio , Sergio…

