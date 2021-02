El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Si el hoy es malo, el futuro pinta, al menos a medio plazo, algo peor, Don Carlos. Este tipo de crisis acarrea secuelas no meramente económicas sino también sociales y políticas. Por ello, es prioritario formarse, Don Carlos. De ahí, la urgentísima necesidad de poner en marcha políticas activas de empleo y de formación para desempleados y trabajadores que tengan suspendido temporalmente el empleo. Aquí acucia que quienes están fuera del mercado de trabajo y quienes cuyos puestos de trabajo peligran, puedan mantener su empleabilidad y que estén en condiciones, llegado el momento, de recolocarse en sectores y empresas que muestren mayor capacidad de crecimiento. Quiérase o no, Don Carlos, el nuevo orden que impone la pandemia provocará cambios en la estructura económica de muchos países y en España, con el sector servicios marcando el paso, esos cambios serán significativos. El trabajo tendría que fluir hacia los sectores que pueden desarrollarse en un nuevo contexto económico. Y ahí están el industrial y el tecnológico, a los que en España no podemos renunciar.

El otro asunto es más peliagudo y con la vista puesta a largo plazo. Si el pasado curso académico fue complicado, el actual es raro de narices y llevaremos dos cursos en los que se ha quebrado la normalidad al suspender en parte la educación presencial. Colegios, escuelas, universidades y centros de formación, con los docentes a tope y los discentes expectantes, capeamos como podemos. Sin embargo, corremos el riesgo de que esa anormalidad cause una carga negativa en el rendimiento económico de los estudiantes, en concreto, en aquellos pertenecientes a hogares con menos rentas. Por eso, habrá que reforzar el tema educativo porque a la larga, Don Carlos, menos formación implica menos cualificación, menos ingresos y menor productividad económica para un país...

