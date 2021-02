El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Seguimos, Don Carlos, con el estigma de la liquidez empresarial. La situación financiera de nuestras pymes es angustiosa. El 70% de las empresas tenía problemas de liquidez en diciembre. Se necesitan 225.000 millones de euros. El 20% de las empresas españolas son vulnerables a la insolvencia y la perspectiva es que esa vulnerabilidad vaya a más a tenor de las circunstancias. Y de nuestras empresas, las que más sufren son las pequeñas, cuya actividad, a causa de las restricciones adoptadas, está bajo cero. No hay liquidez porque no se factura o apenas se hacen unos euros de caja. No ha bastado con los créditos ICO, que no dejan de ser deuda que tendrá que pagarse, ni con los ERTE – ahora con 900.000 personas en esta situación -, ni con la coña de las moratorias de impuestos y cotizaciones sociales – que no hacen más que acrecentar la bola del endeudamiento empresarial empujándolo a la imposibilidad de poder pagar tales obligaciones -, ni tan siquiera con la protección de nuestra banca concediendo financiación en buenas condiciones. No, Don Carlos. Todo eso no basta para salir a flote. Y las insolvencias, tanto de empresas viables como inviables, se acelera.

Se necesitan respuestas urgentes por parte del Gobierno y, de momento, no tenemos nada de nada

La solución a los problemas, como ya se ha hecho en otros países – Alemania, siempre Alemania, Don Carlos – radica en dar ayudas directas a las empresas, en particular a las más pequeñas; en que se recapitalicen y refuercen sus recursos propios; en que puedan reestructurar su deuda con la vista puesta en el largo plazo. La solución no descansa en condonar créditos del ICO que, en todo caso, causaría víctimas y podría zarandear a nuestro sistema financiero. La figura de los préstamos participativos, otorgados por el Estado, puede ser una herramienta salvadora. En fin, Don Carlos, que se necesitan respuestas urgentes por parte del Gobierno y, de momento, no tenemos nada de nada…