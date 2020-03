La clave económica de Gay de Liébana: ‘El virus impacta’

¿Es el coronavirus la coartada perfecta, Don Carlos? Sus efectos están dañando a la economía mundial, tanto la economía financiera, que descuenta eventuales descalabros, como la economía real, que sufre el golpe. De vaticinarse para 2020 un crecimiento de la economía mundial del 3,3%, ahora se recorta al 2,8%, con lo cual creceríamos menos que en 2019, que fue del 2,9%. ¡Marcha atrás, Don Carlos! La anunciada desaceleración se complica y huele a estancamiento. España no es inmune a esa plaga y la sensibilidad en el turismo, que tiene miedo, puede jugar una mala pasada. Viajes cancelados, desplazamientos interrumpidos, demanda susceptible de frenarse, exportaciones en riesgo de contraerse y falta de suministros en algunos sectores. Merma la actividad económica. La reacción del BCE podría afectar a las cuentas de la banca europea. Y no pocas empresas americanas, europeas y asiáticas, industriales, comerciales e incluso tecnológicas, están advirtiendo sobre los derroteros de sus beneficios en 2020 que no estarán a la altura de las previsiones, incluso, por debajo.

Total, Don Carlos, que el panorama se tuerce con el coronavirus. La duda es si ya estaba algo torcido sin el coronavirus y éste se blande como excusa del contratiempo ... De hecho, el Banco Mundial, a principios de enero, vaticinaba que el producto interior bruto mundial solo crecería al 2,5% en 2020… El fantasma del estancamiento, cuando no el de la recesión, entra en escena. Todo dependerá de la profundidad de la epidemia y de su prolongación en el tiempo. En cualquier caso, Don Carlos, la economía mundial está gripándose o igual ya andaba gripada