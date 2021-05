Gay de Liébana sobre los ERTE: “No se pueden prolongar sine die”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

En el tema del empleo y del paro, a efectos de la Seguridad Social, seguimos estando dónde estábamos, Don Carlos, y me temo que estamos donde seguiremos estando. Es decir, el número de desempleados roza los 4 millones, los cotizantes mejoran tibiamente, demasiadas personas en ERTE, muchos autónomos sin trabajo y cientos de miles de trabajadores en un limbo que no computa y, sin embargo, queriendo laborar. Entretanto, Don Carlos, muchos EREs en marcha de grandes empresas y de otras no tan grandes como consecuencia de la digitalización y de los forzados cambios de consumo. Las cosas, a raíz de la pandemia, ya no serán como antes.

Respecto a los ERTE, Don Carlos, sigue la controversia de hasta cuándo habrá que alargarlos. Se habla de 2022. Pero hemos de ser conscientes de que nuestra economía no levantará el vuelo, en el mejor de los escenarios, hasta 2024. Así que tampoco se pueden prolongar “sine die” los ERTE y lo pertinente sería poner en marcha soluciones para que trabajadores que probablemente vean desaparecer sus puestos de trabajo puedan enrolarse en otros empleos de sectores que apuntan al alza.

Por el Congreso parece que el proyecto de ley de los fondos europeos anda encallado al dilatar los plazos los partidos políticos que gobiernan. Mala jugada para apretar en la reactivación económica. Suerte, Don Carlos, que por Madrid brilla una luz económica que, confiemos, pueda iluminar al resto de una España que camina entre las oscuridades. Y si los destellos de esa luz no alcanzan a toda España, al menos que nos den linternas con las que alumbrar a la España que pisa con dificultades

