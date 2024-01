Van de vacaciones en familia a un pueblo de Valencia y esto es lo que presencian en un bar: "Para, para"

El pasado viernes, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre qué les da vergüenza de las personas que tienen próximas. A Antonio, por ejemplo, ha dicho que vivió una situación complicada. Fue al cine con su familia al estreno de 'Matrix' y "en el único momento de la película en la que se queda todo reposado, mi padre tiró un ronquido que no sabía donde meterme. La gente aplaudía".

Más allá de este testimonio, José Cristóbal también ha vivido una situación muy complicada. Ocurría en sus vacaciones en familia. Escucha de qué se trata en el siguiente audio.

Una experta en economía desvela el motivo real del elevado precio del aceite: "No es la sequía" Este producto tan español se enfrenta a una bajada de su consumo debido al alza de los precios que responde a motivos no del todo conocidos María BanderaAgenciasRedacción Digital 25 ene 2024 - 19:36

Audio





En concreto, su anécdota es que se marchó con sus hijos de vacaciones a Valencia. Pusieron dj y música en un restaurante. Se puso a bailar y sus hijos, de la vergüenza, se fueron al camping. "Papá, qué vergüenza me estás dando. Papá, para", le decía uno de ellos.

Gema, por otro lado, ha contado que iba con su exsuegra a un bar a tomar una cerveza. Siempre que iban... si el camarero ponía aceitunas, ella pedía croquetas. "Daba igual y llegó un momento que el camarero soltó el plato de malos modos". Ya la conocían. Y, aun así, el camarero no le servía el plato que ella quería.





Mayka, una de nuestras 'fósforas', dice que sentía mucho apuro cuando iba con su madre a comprar y "pedía descuentos en todos los sitios. Yo me quería morir. Sobre todo, cuando íbamos a un restaurante y se ponía su servilleta en el cuello". Ahora, le ha contado a Alberto Herrera que ya llega a tener manías que tenía su madre.

"No soporto a la gente que se pone un poquito nervioso y los que, para hacerse el gracioso, se pone a imitar el acento andaluz"

Más oyentes. Manuela ha explicado que se sentó en un escaparate y que pasó "mucha vergüenza". ¿Por qué? Pues porque se quedó dormido.

La historia de Inma tampoco tiene desperdicio. Hace unos días, caminaba con su hijo que tiene ocho años. Iban hacia el colegio. En un momento dado, ella le dijo que no tenía tiempo ni para tirarse un pedo. Delante de ellos, una mujer fumaba. "Y en una de las veces, empezó a toser y se tiró un pedo. Mi hijo pensó que había sido yo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y justamente cuando pasaban por al lado de la chica, el niño le dijo: "Ahora si tienes tiempo para tirarte el pedo, ¿no?". Ella no sabía donde meterse porque la mujer creía que se lo había dicho a ella.

También hemos descubierto lo que le ocurrió a Pilar, otra de nuestras 'fósforas'. Ella trabajaba en un banco de Bilbao, en préstamos. Vio a un amigo de su padre que estaba soltero y que se ponía rojo cuando hablaba con una chica.

"Todo el mundo estaba muerto de la risa", le trasladó un oyente a Alberto Herrera

"Yo dije: no le voy a dejar hablar porque se pone colorado. Le pregunté que quería y me dijo que venía a depositar. Entendí que quería ir al aseo de camareros. Le llevé ahí y se puso más rojo todavía. Todo el mundo estaba muerto de la risa", ha contado provocando la risa de todos los colaboradores de 'Herrera en COPE'. No te pierdas en el siguiente audio la sección al completo de este viernes de 'la hora de los fósforos'.

Audio





Por último, quiero que descubras la historia de Javier. Le ha explicado a Alberto Herrera que no soporta a "esta gente que se pone un poquito nervioso totalmente, esta gente sobre todo que para hacerse la graciosa o el gracioso se pone a imitar sobre todo el acento andaluz".