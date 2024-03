Cada mañana, pasadas las 10:00 horas, los fósforos se convierten en los protagonistas en'Herrera en COPE'. En esta ocasión, Inmaculada ha llamado a la radio para contar la divertida anécdota que vivió en un viaje con su hermana a la ciudad de León.

La primera noche fueron al conocido bar de Café Quijano y la historia que vivieron es digna de recordar. Descúbrela en el siguiente audio.

Audio





Esta fósfora ha explicado que tiene por tradición irse de viaje con su hermana gemela todos los años. La última vez fueron a León, donde vivieron una anécdota difícil de olvidar. "Las dos noches que estuvimos llegamos al hotel meadas las dos, llegar y meternos en la ducha", confesaba.

"La primera estuvimos en el bar La Lola de Café Quijanoy la liamos parda, nos hacen una foto, la subo a Instagram con la música de Café Quijano. Se nos acerca el padre, nos dio la risa y no podíamos parar", confesaba provocando las carcajadas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Lo mejor es que al día siguiente les volvió a pasar lo mismo: "Cuando ya nos íbamos al hotel nos daba mucha pena, era la última noche. Nos hicimos una foto en las letras de León, me puse a hacer una foto, mi hermana me quiso imitar, se cayó y lo que nos reímos. Llegar al hotel y directas a la ducha".

Algo similar le ocurrió a Gema durante un viaje con sus amigas: "No es que se me escapara un poquito, es que me mee de la risa". Explicaba en 'Herrera en COPE' que "llevaba unos pantalones vaqueros cortos y dando una vuelta por la ciudad vimos una fuente que simulaba como que un grifo estaba colgado en el aire y de ahí salía el chorrito. Nos empezamos a reír, nos dio la risa floja y me aflojé del todo. Mis amigas se fueron a cenar y yo me fui al hotel a cambiarme. Como era un pantalón corto, no se notó tanto".

Otra de las fósforas que ha llamado a la radio es Maite, cuya historia tuvo lugar fuera de nuestras fronteras: "Estábamos en Cracovia y decidimos ir a Auschwitz en autocar. Hay unos 50 kilómetros, el bus no tenía aseo. Me tuve que subir al bus porque lo perdíamos, había mucha cola en el baño y ya me subí con ganas".

"Estaba en la escalera al llegar para bajarme la primera, llego a un centro comercial y había una cola horrorosa, tanto en la primera planta como en la segunda. Me metí por la puerta de la escalera, vi un vaso en una ventana grande y dije, ahí lo hago. Se me rebosó el vaso, me mojé, tuve que ir corriendo a comprarme un pantalón", ha explicado sin poder contener la risa.

Por su parte, Valentín es conductor de autobús y ha llamado a 'Herrera en COPE' desde Toledo. "Un día saliendo de Madrid había un atasco monumental, yo iba en el carril central de los tres y tuve que parar a orinar en mitad del atasco. Habría la puerta y tuve que orinar en la misma puerta. Vi un camionero que me entendió enseguida y se paró para que no me vieran los coches", ha detallado.

Y tú, ¿alguna vez te has hecho pis encima de la risa o por qué no podías aguantar más? Descubre más historias de los fósforos en el audio que tienes a continuación.

Audio