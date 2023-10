La pícara idea de un vecino de Sevilla para entrar en casa sin llaves: "Por segunda vez"

Si alguna vez se te han quedado las llaves dentro de casa sabrás que llamar al cerrajero puede suponer que se te descuadre y mucho el presupuesto del mes.

De media, haciendo un rastreo en distintos anuncios de profesionales, nos encontramos con tarifas que rara vez bajan de los cien euros, aunque hay que diferenciar entre distintas situaciones.

Una es la de tener que cambiar la cerradura por una situación de robo.

Otra es porque se nos haya roto la llave y se haya quedado dentro del bombín.

También puede que te la hayas dejado puesta por dentro y no puedas abrir con otra copia desde fuera.

O que la hayas perdido.



Y la más común. Esa que nos ha podido ocurrir a todos. Hemos salido de casa con prisas, despistados, hemos cambiado de bolso o de pantalón y de pronto, cuando ya estamos fuera, nos damos cuenta de que no llevamos las llaves encima.

Y lo que es peor. Que no tenemos plan B, que no hay ningún familiar o amigo o vecino que nos pueda dejar esa copia de reserva que algún día pensamos que le íbamos a dar por si nos pasaba algo como esto.

Simplemente, porque al final, lo fuimos dejando de un día para otro y nunca llegamos a darle esa copia de las llaves.

El intento de un vecino por ahorrarse la factura del cerrajero que le puede costar el triple

Esto último puede que sea lo que le ha pasado a un vecino de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta.

Se dejó las llaves dentro de casa. Y puede que pensara, ¿ahora qué? ¿A pagar un cerrajero que en cinco minutos o menos me abre la puerta y me puede cobrar 50,60 o cerca de 100 euros?

Pues debió darle una vuelta a esa posibilidad y se le ocurrió una solución alternativa. Llamar a la Policía. Sí, a la Policía Local de su pueblo. Decir en ese aviso que su hijo menor de edad se había quedado encerrado en casa con las llaves dentro. Y que como no podía entrar temía que le ocurriera algo.

El aviso hizo que rápidamente se movilizara un dispositivo porque supuestamente había riesgo para un menor. Así que hasta el lugar acudieron Bomberos y Policía Local.

La sorpresa se produjo cuando tras forzar la apertura de la vivienda, policías y bomberos descubrieron que dentro no había ningún niño.

El vecino de Castilleja de la Cuesta no tuvo más remedio que confesar. Había llamado a la Policía para que le abriesen la puerta de la casa desde dentro los bomberos al dejarse las llaves en el interior y poderse así ahorrar la factura del cerrajero.

Una factura que ahora le va a costar mucho más. La Policía Local de Castilleja le imputa ahora a este hombre un presunto delito de desórdenes públicos. Por haber obligado a movilizarse varios operativos de emergencia cuando podrían haber tenido que atender alguna urgencia en otro lugar y se habría corrido el riesgo de no contar con medios materiales o humanos en ese momento por atender su llamada. El juzgado tendrá que decidir si está obligado a pagar el coste del traslado de los efectivos de emergencia a su domicilio una cifra que podría llegar a ser muy elevada.

Cuenta Miguel Ángel Hidalgo, jefe de la Policía Local de Castilleja, que no es la primera vez que este vecino, llama a la Policía para que le abran la puerta de casa. La primera vez no llegó a conseguir que acudieran los agentes. La segunda le puede costar caro. Así que esperemos que no vuelva a intentarlo una tercera.









Qué hacer si pierdes las llaves o te las dejas dentro

Si nunca has pasado por una situación como la de no poder entrar en tu casa enhorabuena, eres afortunado. Pero ante la posibilidad de que te ocurra, hay varias claves a tener en cuenta para evitar disgustos como las que ofrecen desde la asociación de consumidores OCU.

Según la OCU las normas son claras y establecen unas condiciones que deben cumplir los Servicios de Asistencia Técnica de aparatos de uso doméstico.

1. Busca profesionales de confianza y asegúrate que no hay publicidad engañosa.

Desde la OCU señalan que es frecuente que nos hagan creer que contactamos con profesionales de nuestro municipio cuando, en realidad, estamos llamando a la centralita de otra ciudad. “A pesar de utilizar el nombre de su localidad para posicionarse en los resultados de búsqueda, el técnico puede recorrer muchos kilómetros. En estos casos, te pueden inflar el concepto de desplazamiento”.

2. Pide siempre presupuesto previo

Cuando llames por teléfono, explica tu problema y exige siempre presupuesto. Es habitual que te digan que hasta que el técnico no lo vea en persona no te pueden dar un precio. Sin embargo, en este punto, debes tener algunas cuestiones en cuenta:

Aunque no te den un precio cerrado, puedes pedir un presupuesto aproximado. Si no te lo dan: insiste. Cuando, a pesar de la insistencia, no te lo proporcionen, al menos puedes exigir el precio de desplazamiento, coste de mano de obra y si te incluirán algún otro concepto extra (por ejemplo: suplemento por festivo, fin de semana, nocturno, etc.). En el caso de que no te quieran facilitar ninguna información, no contrates el servicio y ponte en contacto con otra empresa o profesional más transparente.

Cuando el precio quede abierto porque el técnico tenga que analizar y valorar la avería, puedes rechazar el presupuesto que te dé en tu domicilio, en cuyo caso solo tendrás que pagar los costes de desplazamiento, previamente acordados.

3. Si no estás conforme, no firmes nada

Algunos técnicos, relacionados con empresas de dudosa ética profesional, se aprovechan del desconocimiento de los consumidores.

Y debes saber que el técnico tiene la obligación legal de llevar las tarifas por escrito. Si desconfías del precio que te da, exígele que te muestre la hoja de tarifas (con los datos y el sello de la empresa).