Castañas: un superalimento otoñal rico en nutrientes esenciales

El otoño es la época del año en la que comienza a llegar a nuestros mercados un producto que generalmente gusta a todo el mundo: la castaña. Asada, en ensalada, como guarnición o en la repostería, la castaña supone un delicioso bocado muy fácil de preparar en casa. La manera tradicional de consumirlas por excelencia es sin duda asada.

Afortunadamente, todavía hay lugares en los que vemos el típico puesto de castañas donde por un par de euros puedes comprar un delicioso cartucho o cucurucho de castañas recién asadas. Un verdadero manjar.

Antes de darte algunos trucos para asar castañas como un auténtico profesional debes saber que nuestro producto es un fruto seco rico en potasio, vitamina C y folatos, que contiene un 44,17 % de carbohidratos, un 1,25 % de grasas y un 1,63 % de proteínas, mientras que la mayoría de los frutos secos como almendras o nueces, suelen tener un porcentaje más alto de grasa, su porcentaje de proteínas es moderado y si hablamos de carbohidratos su porcentaje es bajo. Curiosamente, a pesar de ser un fruto seco, más del 50% de su composición es agua. Su consumo también nos aporta vitaminas del grupo B y fósforo.









Las castañas son bastante saciantes a la hora de consumirlas, tienen pocas calorías por cada nutriente y son un aliado perfecto en dietas de adelgazamiento siempre que se consuma en su justa medida. Sus propiedades son infinitas: regulan la glucosa y el colesterol, contienen mucha fibra, lo que favorece al tránsito intestinal, y son un complemento ideal en la dieta de cualquier deportista. Un superalimento.

Comprar castañas en el mercado

En nuestros mercados de abastos se pueden encontrar castañas frescas en otoño sin ningún problema. Lo que debes de tener en cuanta antes de echarlas a la cesta de la compra es que su envoltorio natural es decir, su cáscara o piel, sea brillante y no presente desperfectos, algo que indicará que el producto es de calidad.

Una vez en casa debes conservar el fruto en un lugar seco y fresco hasta el momento en que vayas a consumirla.

Asar castañas en casa

La castaña asada es sin duda la manera más saludable de consumirla. Su elaboración es muy sencilla y el resultado es muy satisfactorio, a pesar de no hacerlas en unas buenas brasas.

Si decides utilizar el horno, precaliéntalo unos diez minutos a unos 200ºC, realiza un pequeño corte a las castañas, colócalas en una bandeja apta y hornéalas unos 20 minutos (10 por cada lado) aproximadamente. Listas para consumir, aunque hay personas a las que les gusta ponerles un pellizco de sal antes de consumir bien calentitas.









Una opción más rápida si no te puedes resistir a la tentación de consumirlas ya, es hacerlas en el microondas. El proceso es básicamente el mismo: le damos un pequeño corte al fruto, la ponemos en un recipiente apto y las tenemos unos 3 minutos a máxima potencia. El resultado no es el mismo pero están igualmente deliciosas. No olvides el pellizco de sal si gustas.

La última opción es hacerlas en la sartén, elige una vieja porque la adherencia de la misma va a sufrir bastante. La operación sigue siendo la misma. Dale un cortecito a las castañas, dale candela al fuego con cuidado de no quemar el fruto, tapa la sartén para que se acumule la temperatura en el recipiente y no dejes de menear la sartén para que se vayan haciendo de manera uniforme sin que se nos quemen. Procura no cargar demasiado la sartén para que se muevan y se asen todas por igual. Lo dicho, pellizquito de sal y a disfrutar de nuestras castañas recién asadas.

¡Ea, salud!