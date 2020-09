Una enfermera, sobre las cuarentenas: "Hace falta tener a alguien que te apoye porque son muchas horas solo"

Las cuarentenas de los contactos estrechos de un caso positivo por covid-19 serán más cortas. La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha aprobado una modificación de los protocolos que incluye reducir de 14 a 10 días el aislamiento de las personas cercanas a una persona con covid-19. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya había avanzado que había “un amplio acuerdo” con las comunidades autónomas para adoptar esta propuesta. De hecho, Navarra ya lo estaba haciendo y Cataluña lo había propuesto.

Por eso, este jueves en 'Herrera en COPE' le hemos preguntado a los oyentes por sus cuarentenas. Entre todas las llamadas ha destacado la de Lucía, una enfermera que ha estado encerrada desde el 18 de marzo hasta el 15 de mayo.

Según ha dicho, la llevó a la cuarentena un positivo por Covid. “En mi casa me aislé, me metí en una habitación sola, cuarentena estricta”. Fue su marido el que se encargó de todo durante ese tiempo. “Me dejaba la comida en la puerta con utensilios deshechables para que eso no volviera a salir fuera. Se pasa mal porque hace falta tener a alguien que te apoye porque son muchísimas horas solo. Se hace muy largo”, ha dicho.

Lucía empezó con síntomas el 1 de abril, le hicieron una PCR y aunque en principio fue negativa, después le dio positivo. “A la semana me tuvieron que ingresar cinco días. Pasé encerrada desde el 18 de marzo hasta el 15 de mayo”, ha manifestado.

Según el actual protocolo del Ministerio de Sanidad, un caso positivo por coronavirus puede reducir el aislamiento a los 10 días si lleva más de 72 horas sin fiebre ni ningún síntoma. Los contactos estrechos de un positivo, por su parte, deben permanecer en cuarentena 14 días, aunque se contempla levantar el encierro si el décimo día se realiza una PCR con resultado negativo. La novedad aprobada por la Comisión de Salud Pública es rebajar definitivamente la cuarentena de los contactos estrechos a 10 días sin necesidad de realizarse una PCR al terminar este plazo.