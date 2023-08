El texto del cartel de una avioneta de playa con el que una madre engañaba a su hijo: “Mamá, ¿qué pone?”

No te tragues el chicle que se te queda pegado a la barriga; tómate rápido el zumo de naranja que se le van las vitaminas; no comas tantos huevos que de lo que se come, se cría... Y así, una larga lista.

Son algunas de las frases y 'mentiras' con las que todos hemos crecido y nos hemos creído porque todo aquello que nos decían nuestros padres, hermanos, familiares e incluso amigos, a su edad, era cierta. Hasta que un día descubrimos la verdad y somos conscientes de lo tonto que fuimos.

Y hay que reconocer que seguro que muchas de esas cosas con las que nos engañaban, las usamos también nosotros con nuestros hijos y amigos.

Pero como bien dice Antonio Agredano en sus 'Crónicas perplejas': "La ingenuidad, ya lo vemos, es patrimonio de todas las edades".Y de eso precisamente hablamos este martes con los 'fósforos' de 'Herrera en COPE', de lo ingenuos que éramos y de lo sorprendente que era el mundo, por mentira que fuera.

Aunque también hay que decirlo, en algunas ocasiones, había que ser muy, muy inocente para creer en aquello que nos decía, y si no escucha las historias de los oyentes de Carlos Herrera y verás.





El texto del cartel de una avioneta de la playa





En estas fechas, cuando la mayor partes delos españoles está disfrutando de sus vacaciones en las playas, no hace mucho tiempo, era habitual ver avionetas que recorrían nuestras costas con un gran cartel desplegado desde la cola.

Y aquí nos encontramos con la clave de la historia que nos ha contado África de cuando veraneaba con sus hijos en la playa. Confiesa esta oyente de Carlos Herrera que “soy yo” la que 'mentía' a su hijo, ”el pobre”.

Como relata África, “desde que (su hijo) era pequeñito” y estábamos en la playa, “pasaba la avioneta con el cartelito”. El pequeño, que todavía no sabía leer preguntaba siempre a su madre, verano tras verano: “Mamá, ¿qué pone?”.

Así que esta madre, aprovechando la edad de su hijo, decidió mentirle y leerle un texto que ella se inventaba con el que hacía feliz al pequeño y que puedes descubrir en este audio:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio









Pero, claro, el pequeño Gonzalo se hizo mayor, aprendió a leer y un verano sorprendió a su madre leyendo el verdadero texto del cartel dela avioneta, para disgusto de África.





Las 'mentiras' que se creyeron los 'fósforos'





Hay que reconocer que a ingeniosos no les gana nadie a los 'fósforos'. Una cosa es que de niños seamos inocentes y, otra, que senos tome el pelo; aunque cuela.

Los oyentes del programa han recordado algunas de las cosas que les hacían creer sus padres y que orgullosos contaban a todo el mundo. Hemos descubierto que si plantabas 5 pesetas en una maceta, ala mañana siguiente crecía un Chup Chups.

O la sorprendente historia de la niña que pensaba que comía murciélagos y hasta llegó a enfadarse con su profesora porque no se lo creía.

Todas las anécdotas de los 'fósforos'' que descubrirás escuchando el siguiente audio





Audio













Lo que le gustaría heredar a Alberto Herrera de su padre Carlos





A pesar de estas mentiras que recordamos con cariño, está claro que los padres son un gran ejemplo para los hijos, aunque en ocasiones no lo creamos así.

Y es que tan solo te hacen falta unos segundos para comprobar que des las mismas palabras que ellos te decían de pequeños, regañas a tus hijos de la misma manera, haces los mismos gestos ante situaciones sorprendentes e, incluso, haces aquellas cosas que siempre dijiste que nunca harías.

Sea como sea, lo cierto es que somos el fiel reflejo, de ahí que en ocasiones pensemos en lo que nos gustaría quedarnos cuando ellos ya no estén a nuestro lado. Y quien lo tiene claro, sin duda, es Alberto Herrera que ya ha confesado qué es lo que quiere que su padre, Carlos, le deje en herencia.