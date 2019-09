El sorprendente momento en el que un 'fósforo' narra de memoria una secuencia de 'La naranja mecánica'

¿Qué película has visto hasta la saciedad? Este lunes los 'fósforos' de Carlos Herrera se han despertado con ganas de sofá y manta y han hablado de sus filmes favoritos. 'El Padrino', 'Ben-Hur' o 'Pretty Woman' son algunos de los éxitos más repetidos.

Entre todas las llamadas ha destacado la de Carlos, “un forofo de todos los presentes”. Según ha dicho, ha visto muchas películas muchas veces, pero su favorita es 'La naranja mecánica”.

“Las películas son como las canciones. Si una canción te gusta no la escuchas dos o tres veces y ya la repudias para los restos. Mi película favorita es la 'Naranja Mecánica'. La he visto no 20, yo creo que 2.000 veces”, ha comentado.

Tras ello, el oyente ha recitado de memoria una de las escenas del mítico filme de Stanley Kubrick, lo que ha sorprendido al comunicador y a todos los presentes en el estudio.