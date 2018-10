Rafael, el 'fósforo' que le puso insecticida a su hijo para acabar con los piojos

Hay padres que son auténticos desastres, y si no que se lo pregunten a los 'fósforos' de 'Herrera en COPE'. Este jueves han relatado sus experiencias más hilarantes con sus hijos. Desde un padre que llegó a probar las deposiciones de su bebé hasta otro que meció un carrito vacío durante más de media hora pensando que allí estaba su niño.

Entre todas las llamadas ha sorprendido la del 'fósforo' Rafael, que ha confesado que le puso insecticida a su hijo para acabar con los piojos. “Venga a rascarse la cabeza que no se me ocurrió otra cosa que coger el insecticida y echárselo por la cabeza”, ha confesado. Después cogió “una bolsa de plástico” y se la ajustó con cinta. El pobre crío no paraba de decirle que le picaba mucho, pero el 'fósforo' como si nada. “Papa, que me pica. Y yo: Niño, no te toques que va a ser peror”, ha recordado.

Cuando llegó su madre y vio lo que le había hecho al niño se quedó anonadada. ¡Lo peor es que el 'fósforo' tenía jabón para combatir los piojos!