Lo que le pasa a una mujer al darle la vuelta a la tortilla de patatas conmociona a su familia: "Sabe raro..."

Ángeles es una 'fósfora' que vivió una situación un tanto desagradable con un plato icónico español: la tortilla de patatas. Cuenta que le gusta mucho elaborarla y según su familia le sale muy rica. Hasta aquí todo normal. Pero no te pierdas lo que le ocurrió un día cualquiera elaborando la tortilla en el audio que tienes aquí disponible.

"Me gusta hacerla con peso. Fue a darle la vuelta a la sartén y me puse encima del fregadero. Como pesaba tanto, se me cayó encima del escurreplatos. Y yo no la iba a tirar. La recogí", cuenta provocando las risas de todos los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Prosigue su relato indicando que se pusieron a comer y su marido comenzó a decir que la tortilla de patatas sabía muy rara. No fue el único que se quejó por ello. "Cuando va mi madre a cortar el trozo y sacó el estropajo de fregar". Una anécdota, cuanto menos, curiosa y no muy recurrente en la cocina.





En el caso de Israel, otro de nuestros oyentes, acudía una mañana cualquiera a desayunar a un bar de un pueblo de Madrid y también optó por la tortilla de patata. Quería degustar un delicioso bocadillo. Al darle el primer mordisco, notó algo raro en la boca. En un primer momento, pensó que se había mordido y decidió sacarse de la boca el trozo de bocadillo. Cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que había un cristal.

"Lo último que tú te quieres encontrar en un puré es eso"

Alberto Herrera, que escuchaba con atención la historia, no podía creérselo. Le preguntaba entonces a este oyente qué había hecho tras encontrarse el cristal. "Me asusté y se lo mostré al camarero. Él le echó la culpa a la señora mayor de la cocina", a la que se le había roto algo minutos antes.

Por su parte, Marga tiene dos anécdotas que compartía en directo con el resto de 'fósforos'. Una en índole personal, y otra de un amigo. Ella narra que vivió en un internado. Un día, en el comedor servían puré y se encontró "las uñas de la cocinera. Cuando me llevé la cuchara a la boca, lo último que tú te quieres encontrar en un puré es eso".

A su amigo le ocurrió que se encontraba en una casa de campo. La madre preparó una tortilla de patatas grande y se ve que algo cayó dentro. "Aquello se mezcló y cuando se sentaron a comer había caído una salamanquesa".

Carlos Herrera compite con su hijo haciendo paellas

En 'Herrera en COPE' te damos todas las claves de la actualidad. Sin embargo, también hablamos de curiosidades y de gastronomía. Un ejemplo de ello es que, para celebrar la Feria de Abril, los Herrera dedicaban la jornada a cocinar. El comunicador líder de la radio y su hijo Alberto se batían en un duelo gastronómico sin igual que trataba de determinar cuál de los dos prepara la mejor paella.





La versión de la paella que elaboró Herrera padre contenía rape, choco y pimiento, tanto rojo como verde. La preparaba “con mucha gamba” y “un truquito que tengo yo”; el comunicador estrella se mostró reacio a revelar sus secretos culinarios.

Alberto reprocha a su progenitor que use colorante para el arroz, mientras se dedica a intentar minarle la moral con frases como “tragedia ya para el arroz del jefe". Además, proseguía con la preparación del plato estrella de la cocina valenciana y le añadía ajo, rabo, ñora, tomate y azafrán, así como los alimentos más novedosos de su receta: las trompetas de la muerte y los espárragos trigueros. Tienes aquí el vídeo completo en el que ambos 'compiten' de forma sana.