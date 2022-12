La graciosa anécdota de Alberto Herrera sobre la primera vez que fue a esquiar: “¡Idea de mi madre!”

Los fósforos de este lunes han contado en 'Herrera en COPE'sus experiencias más llamativas en las pistas de esquí, pero Alberto Herrera también ha querido recordar su primera anécdota esquiando junto a su familia: “Yo tenía como cuatro o cinco años. Mi padre Carlos Herrera, como os podéis imaginar, no es que esté loco por la nieve... Fuimos a Sierra Nevada por idea de mi madre, como todas las aventuras que hemos hecho en la familia”.



Carlos Herrera, ese día se quedó en el bar del hotel, y fueron Mariló Montero, Alberto Herrera y Rocío Crusset quienes subieron a las pistas de esquí. Alberto recuerda que para subir en telesilla, a él y a su hermana les colocaron una “especie de gomas” que se enganchaban al cinturón de su madre para no perderse.



En el momento de bajar del telesilla, Alberto Herrera ha explicado que “nos quedamos enganchados en el telesilla de la pista verde de dificultad baja. Se abrió el telesilla y mi madre dijo que nos bajáramos pero estábamos enganchados y empezó a subir, y a subir... hasta la parada negra. Y todo el mundo decía: ¡Para ese telesilla! Teníamos que bajar. Luego tuvimos que bajar por la montaña. El esquí y la madre que lo parió...”.



Los fósforos han comentado sus anécdotas graciosas, como la que le ocurrió a Javier, que recordaba el día que un esquiador arrolló a su hija en Baqueira. Algo que parece ya una tradición en su familia, porque justo le ocurrió lo mismo a él mismo hace unos años: “Hay una norma escrita, el esquiador que va por debajo siempre tiene preferencia. Aunque seas un esquiador muy rápido, siempre tienes que adecuar tu velocidad al resto de los que estén en la pista. Y si arrollas a alguien debes parar y preocuparte por la persona”.



Otra anécdota destacada fue la de Pablo, que ha contado que iban a esquiar casi sin recursos y que consiguieron un equipo más grande de lo normal: “iba vestido de motorista y con los esquís más grandes de lo normal. A mi hermano le dejaron un neopreno con capucha. Parecíamos un motorista y un buzo. Y claro, ¿qué pasó? Que acabamos en accidente”.



Los oyentes de Carlos Herrera no dejan de sorprendernos, y cada mañana lo comprobamos con sus llamadas a'La hora de los fósforos' de 10 a 11h, en 'Herrera en COPE'. Siempre atentos al tema del día, no se les escapa ningún asunto por abordar.



En el día de hoy, el tema protagonista ha sido el deporte de invierno, las anécdotas que han tenido lugar en las pistas de esquí. No puedes perderte las historias más graciosas que han vivido nuestros oyentes. Algunas no han sido tan graciosas porque han acabado en accidente y con lesión de por medio. Ya saben, tengan cuidado en las pistas de esquí.



