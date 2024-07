Los lugares que son muy concurridos, como los aeropuertos, hacen que se produzcan escenas de todo tipo. Un ejemplo de ello es lo que le ocurrió a un usuario de TikTok, llamado @_flibi. Narraba, a través de un vídeo, que se quedaba muy sorprendido por lo que le ocurría poco después de que se retrasara su vuelo en España.

"POV: Tu vuelo en España se retrasa". Así comenzaba describiendo la situación. La circunstancia en cuestión era la siguiente: este chico se ha encontrado a personas bailando al lado de una puerta de embarque. Muchos usuarios, al ver el vídeo, tenía muchas dudas de qué tipo de baile regional era. Finalmente, indagando un poco, han descubierto que se trata de una danza tradicional que se hace normalmente en parejas y que se denomina 'Fandango de Ayora'. Es muy típico en Burriana, un municipio de la Comunidad Valenciana.

Las imágenes del baile se convertían en viral, pues ya acumulan más de 10.000 'likes', 100 comentarios y 543 personas que se han guardado en TikTok este vídeo. Los comentarios, cuanto menos, son muy variados.

"Mi tierra representando", "Ese es el arte que tenemos en este país, que no cualquiera lo entiende", "Una vez esperando un vuelo a Murcia desde Gran Canaria, se pusieron un grupo de señores a cantar folclore canaria", "Viajando a Londres en febrero nos pasó con un grupo de muchachas que iban a un campeonato de baile", "¡Viva España!" o "Qué bonitos son los bailes regionales, por favor", son algunos de los muchos mensajes que aplauden ese improvisado baile que, seguro, hizo amena la espera a todas las personas que no pudieron coger su vuelo a la hora establecida.

Lo cierto es que, tal y como recoge un informe, en el año 2023 hubo 2.000 vuelos programados con 350.000 viajeros. Sin embargo, solo un 64,5% de los vuelos fueron puntuales. Por tanto, hay un porcentaje de vuelos que no salen a su hora y debes saber que si el vuelo lleva entre 2 y 3 horas de retraso, el viajero tiene derecho a recibir información sobre las normas en materia de compensación y asistencia por parte de la compañía aérea. A partir de las 3 horas, deberá recibir una compensación económica cuya cuantía dependerá de la distancia.

¿Y tú? ¿Has vivido en primera persona un retraso en el vuelo que ibas a coger?

En este caso, la historia se producía en el aeropuerto de Sevilla . A un grupo de pasajeros también les tocaba esperar. Su vuelo sufría un retraso. Le intentaron dar una vuelta a la situación. Decidieron hacer carreras entre ellos, sentándose sobre sus maletas. La escena no tiene desperdicio.

Los usuarios que veían el vídeo corroboraban lo surrealista y divertida de la situación. "Qué arte, todo el mundo participando", "Nosotras en Londres hicimos lo mismo con los carros hasta que casi nos rompemos un dedo", "para que me entendáis, esto debería ser la vida", "LA SEÑORA CON LA SILLA DE RUEDAS ME MEO" o "Trabajo en un aeropuerto y confirmo que estas cosas pasan y otras cosas que no se pueden contar", dan cuenta del modo en el que se tomaban las personas que veían el vídeo esa carrera tan particular.