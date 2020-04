Los padres llaman a la responsabilidad en la salida de sus hijos a la calle durante la cuarentena

Más de 40 días han estado los niños encerrados en sus casas sin poder salir a la calle. Este domingo se daba vía libre, con excepciones y medidas de seguridad, para que los niños empezaran a salir de casa acompañados de sus padres para dar un paseo de una hora, guardando la distancia de seguridad y sin alejar más de un kilómetro de su casa. La libertad volvía a la calle, pero no todos los padres y los niños cumplieron con las obligaciones.

De lo que pudo haber sido un acto de responsabilidad y demostración de que seguimos haciéndolo bien ante la crisis del coronavirus, lo cierto es que una vez permitida la salida de los niños a la calle, hemos comprobado que no todo el mundo cumple con su obligación y esto es algo que es muy serio y de lo que, al parecer, hay gente que no quiere darse cuenta.

Vídeo

Y mientras unos padres y sus hijos salieron a la calle, disfrutaron de su paseo, cumplieron sus obligaciones… otros decidieron hacer lo que quisieron y al final, lo de siempre, pagan justos por pecadores.

Vídeo

Por eso, esta mañana en ‘Los Fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ hemos querido saber la opinión de los padres y que hicieron en el primer día que se levantó, con excepciones el confinamiento para sus hijos.

Andrés nos llama desde una zona de Madrid, Alcorcón, y nos cuenta que tiene dos niños de 3 y 5 años y que su mujer y él se turnaron cada uno por la mañana y por la tarde para salir a la calle con cada uno de sus hijos. Además, Andrés llama a toda la sociedad, ya que él es conductor de autobús, a que sea responsable porque “esto es serio y la gente no se lo toma en serio”.

Un niño tiene Jorge, que nos llama desde Gijón, y poco tiempo le hizo falta para salir corriendo como una bala en cuanto pudo salir a la calle. Jorge nos dice que las imágenes que pudimos ver ayer “es cuestión de la educación que se les da a los niños y responsabilidad de los padres”.

Esther está embarazada y tiene un pequeño de dos años y medio. Ella prefiere no salir para no exponerse pero su marido sí que lo hizo con su hijo. Sin embrago no está conforme con que “se nos meta a todos en el mismo saco” y asegura que “me gustaría que se tratara de una minoría”.

A Carlos le preocupa que les llamen irresponsables porque ayer tuvieron que salir los cuatro juntos a la calle, eso sí cumpliendo con las medidas establecidas.

Desde Benicàssim nos cuenta Isabel que “la gente cumplió bastante bien”, pero le llamó la atención que tanto en Valencia como en Castellón hubiera menos presencia policial.

Por otro lado, Carlos fue testigo de mucha gente que en el día de ayer lo hizo mal cuando salió a la calle.

También indignado se muestra Rafael que nos llama desde Murcia y que no da crédito a las imágenes que vio este domingo: familias enteras junto a vecinos, grupos de 8-9 personas, los niños jugando juntos…