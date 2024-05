Un oyente de Carlos Herrera desvela lo que hizo durante la mili y que le afecta hoy: "Te vas a enterar"

¿Qué cosas ha probado y se han convertido en el mayor hobby de su vida? Esta es la pregunta que hemos planteado a nuestros 'fósforos'. Francisco Javier ha querido contar cuál es su caso. "Siendo joven, no podía ver ni el deporte por televisión. Me cansaba. Pero me tocó el servicio militar en Jaca. Ahí me dijeron 'chaval, te vas a enterar'. Nunca había visto tanta montaña junta y, al final, se ha convertido en el hobby más importante de mi vida. Ahora, siempre que puedo, voy a hacer travesías".

El oyente explica que nació en Cataluña y cuenta que, habitualmente, hace travesías por un pueblo próximo a Sierra Nevada. Inmediatamente después, hemos charlado con Mauricio. Un argentino que lleva décadas en nuestro país. Este 'fósforo' indicó que, con 20 años, empezó con la carpintería por casualidad y acabó dedicándose a eso. Además, dice que la astronomía también le gusta muchísimo.

"He conocido gente maravillosa en la astronomía. Hay una afición tremenda. Se hacen rutas y hay un montón de cosas. Josep Costas fue un gran hombre que creó en su día 4.000 espejos para telescopios. Aprovecho para rendirle un homenaje", concluye su intervención Mauricio en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

César lo tiene muy claro. En su caso, él es friki de una saga. La Guerra de las Galaxias. Además, el oyente ha hablado sobre las últimas películas que han salido sobre Star Wars.

Por otra parte, el hobby que tiene Ángel es el siguiente. La lectura. "A mí me ha gustado leer siempre mucho, desde pequeño. Cuando tenía 18 años, mi hermano mayor me habló de 'El señor de los anillos'. No tenía ni idea. Me insistió en que era maravilloso y me decidí a leerlo. Empecé a leer literatura fantástica. Y, a mis 58 años, tengo más de 500 libros. Tengo algunas colecciones de más de 20 tomos. Lo importante es disfrutar". Escucha aquí la sección completa.

Por último, charlamos con Paco, otro oyente que ha querido indicar que no le gustan las películas dobladas. Entonces, coge el film. Separa los canales de la pista inglesa "y cuando suenan los ecos en inglés, los cambio por la nuestra en castellano. Así, se queda casi idéntica. Lo hago con un programa. En películas como 'El señor de los anillos' tardé un mes por cada una".

No es la primera vez que nuestros 'fósforos' nos cuentan anécdotas que han vivido en la mili. Otro oyente, llamado Manuel, contaba que hizo la mili en Lérida. "Dormíamos 150 personas juntas. Llega la noche, me pongo a dormir. Me despierto a la mañana siguiente y el compañero que estaba en la litera de al lado me preguntó cómo me encontraba".

Inmediatamente después, indicó que se armó un poco de lío esa noche porque entró el capitán que estaba de guardia y él continuaba dormido.

"Y yo sin enterarme", cuenta provocando las risas de todos los colaboradores de 'Herrera en COPE'. Un momento que puedes escuchar aquí.