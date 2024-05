Va a un bar a tomar una copa y este es el motivo por el que deja sin palabras a otro cliente: "Es el típico"

Nuestros 'fósforos' nos cuentan cuáles son sus 'red flags': ¿Cuál es su yo nunca o el motivo por el que jamás saldrían con alguien? César es el primer oyente que indica que empezó a hablarle a una muchacha y "entonces, ya cuando estábamos a punto de quedar. Le pregunté la hora y me dijo que por la noche. A las 23:30h-00:00h. El plan era ir a bailar bachata. Imposible. Me negué".

Este 'fósforo' es de los 80 y los 90, y asegura que no puede "con el reggaeton ni la bachata. Lo siento".

Elena tiene su 'red flag' clara. De hecho, tiene varias. "Una de las principales: las faltas de ortografía. Tampoco llevo bien a las personas que no beben nada de alcohol. No me fío. O los calcetines blancos de toda la vida. Todavía se siguen viendo".

Estrelli es una oyente habitual y nos llama muchas veces para contarnos todo tipo de anécdotas. En este caso, recuerda que está casada y le da mucho coraje "el típico que se va a la barra del bar. Con sus gafas reflectantes. De coronilla para atrás, no tiene pelo. Y además, te cuenta su vida en dos minutos. Te vende la moto y es el típico jubilado. El ligoteo ese no me gusta". Así, no dejó hablar prácticamente a este cliente, interrumpiendo casi de inmediato la conversación.









Y si ahora viniese un genio de la lámpara y le cambiase algo al marido de Estrelli. Lo tiene muy claro. "La tarjeta de crédito llena de dinero", relata provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

"Mi red flag es que la chica no puede ser del Real Madrid"

Hablamos con María José. Una 'fósfora' total. Relata que conoció a su marido y fumaba. Y su bandera roja es que alguien fume. "Le dije: si quieres algo conmigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Y lo dejó".

Otro oyente responde a nuestra pregunta. "Mi red flag es que la chica no puede ser del Real Madrid. En cuanto lo he detectado, he salido corriendo. Es una de las tres primeras cuestiones que hago". Escucha aquí la sección completa de 'la hora de los fósforos'. ¡No te lo pierdas!

Yolanda, de Murcia, nos manda un achuchón fuerte. Está casada, lleva ya 21 años con su marido y su "red flag son los hombres con crema y que se les nota en la cara. Se les ve brillante. Y depilados de cejas. No los soporto".

Inma cierra esta 'hora de los fósforos' contándonos que "no puedo con la gente que estás comiendo y te hace sentir mal. Tengo muchos compañeros del trabajo así".

Por último, Angy lo tiene claro. "Mi padre tenía una despensa grande y a mis hermanos les encantaba el queso. A mí no. Yo no podía ni entrar a la despensa. Esa es mi red flag".

Un hombre comió en un bar de Madrid y esta es su reacción cuando una señora le pedía dinero

En los bares suceden todo tipo de historias. Como la que contaba Estrelli, 'fósfora' de 'Herrera en COPE'. Más allá de esta anécdota, recordamos lo que ocurría en un bar de Madrid y que se hizo viral.

"Ayer estaba comiendo en una terraza de una calle céntrica de Madrid. Se acercó a mi mesa una mujer de mediana edad y me pidió dinero. Le dije que no tenía efectivo, que si era para comer, estaba invitada a lo que quisiese", explicaba en el hilo que ha acumulado ya más de 9.000 'likes' y más de 1.000 retweets.

Ayer estaba comiendo en una terraza de una calle céntrica de Madrid.



Se acercó a mi mesa una mujer de mediana edad y me pidió dinero.



Le dije que no tenía efectivo, que si era para comer, estaba invitada a lo que quisiese.



Me esperaba un “no” por respuesta ?? — Ángel Sánchez Vázquez (@angelsvars) October 7, 2022





Él esperaba que esta señora le diera un no por respuesta y se encontró con "todo lo contrario". La propuesta le pareció adecuada a la mujer que le consultó si "podía pedir comida para llevar a su hijo". Y así lo hicieron.