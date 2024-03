Hace la mili en Lleida, duerme con sus compañeros y no da crédito a lo que presencian en plena noche: "Un lío"

Hace muy poquito tiempo, salía una noticia de un avión que iba por Indonesia. Y resulta que el piloto y el copiloto se quedaron dormidos al mismo tiempo. No sucedió nada. Pero el susto lo tenía en el cuerpo. Aprovechamos esta historia para preguntarte: ¿en qué sitio extraño te has quedado dormido? No te pierdas lo que le sucedió a Manuel, uno de nuestros 'fósforos', en la mili.

En concreto, ha asegurado que se ha dormido en tantos sitios... una de esas veces fue "cuando estaba haciendo la mili. En Lérida. Dormíamos 150 personas juntas. Llega la noche, me pongo a dormir. Me despierto a la mañana siguiente y el compañero que estaba en la litera de al lado me preguntó cómo me encontraba".

Inmediatamente después, indica que se armó un poco de lío esa noche porque entró el capitán que estaba de guardia y él continuaba dormido.

"Y yo sin enterarme", cuenta provocando las risas de todos los colaboradores de 'Herrera en COPE'.





Jesús, al comienzo de su intervención, cuenta que iba a trabajar a Jaén. Salió a las siete de la mañana de Madrid, dio una cabezada mientras conducía y se salió de la carretera. "Ese día nací. El coche, destrozado. No me pasó nada. Solamente un poco de molestia en el cuello, pero nada más".

Daniel, por otra parte, explica que estaba conociendo a su actual mujer. Trabajaba, iba mucho a verla y volvía. Coincidió que era la verbena de su pueblo y, al empezar, "bailamos. Me dio el bajón en el cuerpo. Tengo una laguna mental. Justo al lado del altavoz grande, ahí me quedé. En una silla, apoyado, con una cabeza en el altavoz. Al rato me despertaron. Decía... por favor, sacadme de aquí".





¿Y en qué lugar se durmió Gonzalo? Responde que es piloto privado. En una ocasión, hizo un vuelo Coruña-Madrid. Un verano, después de comer, salí para Madrid con la avioneta. Solo. Y al pasar Salamanca me quedé dormido unos 10-15 minutos. Y no pasa nada porque el avión es autoestable".

"Nuestras mujeres pasando vergüenza"

Más oyentes. Antonio le ha asegurado a Mar Amate que "el lugar más extraño en el que me he dormido es en un tubo de esos de un tac que me hicieron hace unos años. Yo nunca he tenido claustrofobia. Pero cerré los ojos y me pegué una cabezada ahí que me quedé nuevo. Hay otra situación muy divertida porque, con el boom de '50 sombras de Grey', mi mujer estaba loca. Cuando salió la película organizamos el estreno en Murcia para ir".

Todo estaba preparado. Pasaron por la Plaza de las Flores y bebieron un poco. Y, al llegar al cine, "mi amigo y yo los dos roncando. Luego nuestras mujeres pasando vergüenza". No te pierdas la sección completa de 'la hora de los fósforos'.

Por último, otro oyente llamado Hernando dice que cerró los ojos yendo de copiloto en una moto. Iba camino de Cheste con un amigo. Y, después de comer, cayó. "Me monté en la moto. Me quedé dormido. Mi amigo paró a los cinco kilómetros y le dije lo que había pasado. El chaval flipada".

¿Sabes que si hiciste la mili te puedes jubilar antes?

Ignacio tenía 25 años cuando entró a trabajar de pasante en un despacho de abogados de Sevilla. Atrás quedaban los 18 meses que había pasado en San Fernando (Cádiz) haciendo la mili "en la Marina, como está mandado".

En la web del Ministerio de Defensa consiguió bajarse el "Formulario de solicitud de certificado de Servicios Prestados". En él "te preguntan todos los datos personales, si has prestado los servicios, en Tierra, Armada o Aire, e incluyes una fotocopia compulsada de la Cartilla Militar. También está la opción para aquellos que no la conservan", señala Ignacio. Llevó todos los papeles a la sede del Ministerio de Defensa en Sevilla y en tan solo 12 días recibió el certificado, papel que guarda “como oro en paño”. "Para mí, puede suponer irme de pesca con mis hijos un año antes sin pensar si es lunes, miércoles o domingo".

La posibilidad de computar la mili aparece en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre. Allí se contempla que solo es computable el período del Servicio Militar para la jubilación anticipada ( voluntaria u obligatoria) y parcial, y no en el caso de la jubilación normal al interpretarse que con esta disposición se pretende completar carencias.