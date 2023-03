Un oyente le aclara a Carlos Herrera de qué va la película triunfadora de los Oscar: "No me enteré"

'Todo a la vez en todas partes' ha sido la película triunfadora de la 95ª edición de los Premios Oscar,al hacerse con siete de los once premios a los que estaba nominada, entre ellos el de mejor película y mejor dirección. La locura multiversal de Daniel Kwan y Daniel Scheinert también se ha llevado la estatuilla a mejor actor de reparto, con Ke Huy Quan, y a mejor actriz de reparto, liderado por Jamie Lee Curtis, que evitaba así que Ana de Armas consiguiese el galardón.

La otra triunfadora de la sobria gala conducida por Jimmy Kimmell fue 'Sin novedad en el frente', la película alemana dirigida por Edward Berger que era una de las favoritas con nueve candidaturas, y finalmente se llevó cuatro premios: mejor fotografía (James Friend), mejor diseño de producción (Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper), mejor banda sonora (Volker Bertelmann) y mejor película internacional. Un galardón, este último, en el que se impuso a 'Close' (Bélgica) de Lukas Dhont, 'The Quiet Girl' (Irlanda), 'EO' (Polonia) de Jerzy Skolimowski y 'Argentina 1985', cinta dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín como Julio Strassera, el fiscal del juicio contra los responsables de la dictadura militar argentina.

Además, Brendan Fraser ('La ballena') se llevó el premio al mejor actor. En cambio, algunas de las grandes favoritas como 'Almas en pena de Inisherin' (9 nominaciones), 'Elvis' (8 nominaciones) o 'Los Fabelman' (7 nominaciones) de Steven Spielberg fueron las grandes derrotadas y se fueron de vacío.

La clave del oyente de 'Herrera en COPE'

Durante toda la mañana ha estado presente en la programación de COPE la resaca de los Premios Oscar y, sobre todo, esa película que tanto 'lío' ha causado por la trama que tiene, pero que al final alguno de nuestros 'fósforos' de 'Herrera en COPE'ha llegado a entender. Este ha sido el caso de Juan Carlos, el único oyente del espacio al que le ha terminado gustando el largometraje, a pesar de que al principio no la entendió. "Me gustó. La he visto dos veces, la primera vez no me enteré mucho, pero ayer tuve la oportunidad de volver a verla y me pareció una película con un guion excelente y una historia fabulosa. Hay que verla como una película de ciencia ficción", señalaba.

"Yo la vi que era como un cuento, sobre la vida de una mujer, con todos sus problemas, sus desesperaciones, sus traumas, sus cosas", explicaba,haciendo referencia al argumento de la misma y destacando el perfil de la protagonista de la película. "Ella en realidad es una mujer que se considera desgraciada, con un marido absolutamente inválido, que no le sirve para nada, un padre absolutamente aprensivo, la hija que no le entiende... Y poco a poco a lo largo de la película se da cuenta que eso no es así, que en realidad vive una vida bastante normal y que puedes llegar a ser muy feliz", resaltaba.

Además, el oyente ha destacado una de las frases de la película, concretamente del marido cuando la actriz protagonista está en medio de una pelea que le dice, 'por favor, dejad de pelear ya, seamos un poco más coherentes, hablemos más, no lleguemos a pegarnos'. "Entonces ahí es cuando ella se da cuenta que con el amor y el cariño es mucho más fácil conseguir cosas que con la violencia", zanjaba nuestro 'fósforo'. Sus palabras han hecho reflexionar al resto de colaboradores que tenían atravesada la película: "A mí me la ha aclarado un poco, le he visto otra idea", aseguraba una de ellos, mientras Carlos Herrera también lo afirmaba.