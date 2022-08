El motivo por el que un oyente de Carlos Herrera hizo más guardias en la mili que sus compañeros: "¿Otra vez?"

Los oyentes de Carlos Herrera no dejan de sorprendernos y cada mañana lo comrpobamos con sus llamadas a 'La hora de los fósforos' de 10 a 11h, en 'Herrera en COPE'. Siempre atentos al tema del día, no se les escapa ningún asunto por abordar.

Este martes hablamos de la risa, de los ataques de risa, de lo que hacemos para intentar pararlos (si lo conseguimos) o cómo los superamos. Y es que, seguro que si peinsas en estos, en algún momento de tu vida has empezado a reír y no había nada ni nadie que te hiciera parar. Así que a esperar que se pase y poco más se peude hacer.

¿Sabes que si hiciste la mili te puedes jubilar antes? Debes saber que un cambio legislativo del año 2015 permite computar un año de mili como vida laboral Inmaculada JiménezSevilla 19 may 2022 - 20:46

Lo que pasa es que, a veces, esos ataques nos dan cuando estamos trabajando, lo hemos visto y escucado en televisión y en radio y, aseguro que no es un momento en el que se pasa nada bien y que el rpesentador vive un momento de apuro que no peude controlar.

Y aveces ese ataque de risa nos llega en otras situaciones que tienen graves consecuencias. Como le ocurrió a este oyente.









Las guardias en la mili





Recuerda Juan que cuando estaba haciendo la mili, "Sobre todo cuando formábamos por la noche a mí me daba la risa, y todos mis compañeros se contagiaban y empezanba a reírse". Por este motivo, nos dice "he hecho más guardias que nadie" durante los meses que estuvo en la mili.

"Me reí por todo, todo me hacía gracia, si un compañero se movía, o si decía algo...", asegura Juan.

Eso sí, como si de un niño pueñeno se tratara con la típica excusa de que "el profesor me tiene la mía", este oyente dice lo mismo de su sargento, "la tomó conmigo. Y cada vez que me reía, me decía: 'Molero, ¿qué pasa?, ¿otra vez?'".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y ese es el motivo por el que este oyente de Carlos Herrera hizo más guardias en la mili que el resto de sus compañeros.