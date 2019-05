El mensaje de esperanza de un enfermo de esclerosis múltiple que da fuerza cuando todo va mal

¿Sufres o conoces a alguien que sufra esclerosis múltiple? Este jueves se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y en 'Herrera en COPE' nos hemos acercado a la vida de las personas que sufren esta enfermedad.

Entre los testimonios recibidos ha destacado el del 'fósforo' Luis, que ha lanzado un mensaje de esperanza a todos los afectados.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

Según ha dicho, sufre esclerosis múltiple desde hace 10 años, aunque fue diagnosticado hace 5. En su caso, atravesó un “periplo” hasta que dieron con su dolencia. “Empecé con una sintomatología muy rara: problemas para orinar, se me quedaban dormidas las manos, veía borroso y los médicos me decían que por mi trabajo de ejecutivo era un tema de estrés”, ha relatado.

Sin embargo, “un día me levanté al baño a las tres de la mañana y me caí al suelo porque las piernas no me iban. Le dije a mi mujer que me había dado un ictus. Después de nueve días, me dijeron que tenía esclerosis”.

Desde su experiencia, el oyente ha querido dar “un hilo de esperanza” a la gente. Aunque pasó dos años muy duros, se ha recompuesto. Ha dicho que al principio le afectó “muchísimo psicológicamente” porque se le escapaba la orina. “Tener una gotita en el pantalón era muy complicado”, sobre todo para una persona como él que está acostumbrado a dar conferencias. Ahora trabaja menos, va al gimnasio e intenta llevar las cosas con más calma.