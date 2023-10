Llama a su novio para decirle que tiene un cáncer terminal y su respuesta le cambia la vida: "Una visión"

¿Alguna vez te han dicho que no vas a conseguir aquello que te has propuesto? ¿En qué momento te dijeron que era imposible? Estas son las preguntas que ha lanzado Alberto Herrera a los fósforos este jueves. Han sido muchos los que han llamado para contar como, contra todo pronóstico, estudiaron la carrera de sus sueños, sacaron adelante el negocio en el que habían invertido todos sus ahorros o superaron esa enfermedad que parecía incurable.

El cáncer está en el centro de la historia de Silvia, cuya vida es todo un ejemplo de superación. Escúchala en el audio que puedes encontrar a continuación.

Audio





En el año 2004, la hermana de Silvia falleció de cáncer y un año después a ella le detectaron uno. Contaba con unos antecedentes familiares "muy chungos" y los médicos le aseguraban que era "muy agresivo", por lo que la cosa estaba "jorobada". "No solo eran los médicos, yo misma no pensaba que no salía para adelante. En todo mi entorno había una especie de tristeza y el único que lo vio de otra forma fue mi marido, por entonces novio, que llevaba seis meses con él nada más", ha comenzado narrando Silvia en 'Herrera en COPE'.

Cuando se enteró de que era cáncer, llamó a Borja, su pareja que estaba en Londres por trabajo, y le dijo que lo mejor sería terminar la relación: "Déjame porque llevamos seis meses, ¿para qué te vas a complicar la vida? Yo sé lo que es esto, el sufrimiento que se pasa". Sin embargo, él quiso estar a su lado y apoyarla.

"Me llamó a las horas y me dijo, mira Silvia, he tenido una visión, no te preocupes, vamos a salir adelante, nos vamos a casar y vamos a tener niños", y así fue, 20 años después, son marido y mujer y tienen una hija en común, como ha contado en su llamada a 'Herrera en COPE'. Su historia, realmente bonita, ha emocionado a Alberto Herrera, que ha añadido una pequeña reflexión sobre las cosas que "damos por hechas" en nuestro día a día.

Las historias de superación de los oyentes de Carlos Herrera

Otro de los oyentes que ha compartido su historia ha sido Alberto. Con 10 años, le dijeron en el colegio que no iba a llegar a nada en la vida. Sin embargo, años después, es abogado, tiene su propio bufete y le va realmente bien. Similar es la historia de Juan, al que en sus años como estudiante, unos test le dijeron que no valía para estudiar. Con 18 años, tenía 60 alumnos a los que daba clases particulares y a sus 50 es arquitecto, ingeniero y tiene dos másteres.





José Antonio ha sido otro de los fósforos que ha llamado a 'Herrera en COPE'. Se quedó en coma hace dos meses tras un accidente de moto y el pronóstico no era nada bueno. Sin embargo, tras tres semanas despertó y los trasladaron a un hospital cerca de su casa. Ahora ya le han dado el alto y él mismo asegura que el tener a los suyos cerca le ha dado la fuerza necesaria para salir adelante.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La primera condición para el fracaso es haberlo intentado"

Tras escuchar las historias de los oyentes, Antonio Agredano pone el broche de oro a la sección con sus 'Crónicas Perplejas': "Para fracasar no vale cualquiera. La primera condición para el fracaso es haberlo intentado. Yo siempre he sido un hombre de principios. Es decir: he comenzado muchas cosas, pero no siempre las he terminado".

"Abandoné Derecho. Abandoné el balonmano y el judo y las clases de sevillanas. Abandoné el ayuno intermitente y abandoné la abstemia. Abandoné el conservatorio. Y abandoné alguna casa a la que, durante algún tiempo, llamé hogar. Porque decepcionar es un talento. Un arte infravalorado. Igual que la vida es una sucesión de bienvenidas y adioses, de presencias y ausencias, también es una suma de lo que hacemos y de lo que hemos dejado de hacer", añade Agredano.