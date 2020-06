Judo, el oyente que se ha bañado en el mar cada uno de enero hasta los 92 años

¿Te animas a ir a la playa este verano? ¿Cuándo te atreverás a surcar las olas del mar? ¿Te dan miedo las aglomeraciones de personas al sol? Este martes en 'Herrera en COPE' le hemos preguntado a los oyentes de Herrera por sus planes estivales.

Entre todas las llamadas ha destacado la de Judo, un oyente de 94 años que ha calificado a Herrera de "monstruo" por su "manera de expresarse". Según ha dicho, cuando tenía 92 años se bañana cada uno de enero en la playa, pero desde hace dos años por la "mala mar" ha dejado de hacerlo. Aún así, ha dicho que se trata de una de las cosas "mejores que hay".

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

El oyente ha dicho que no se mete más allá de los hombros por miedo a "no poder salir" del agua, pero ha recomendado nadar en el mar como remedio para los dolores de espalda.

El 'fósforo', además, ha tenido un bonito recuerdo para su mujer, que tiene 90 años, a la que conoció en Cataluña. "He sido bastante noviero, en aquella época no había la libertad de la juventud de ahora", ha expresado. "Yo era encargado y ella era dependienta. Ahí se me acabaron las novias", ha relatado sobre su historia de amor.

No en vano, este 18 de septiembre harán 66 años desde que se "aguantan mutuamente, muy felices. A los 66 años aún seguimos muy enamorados", ha manifestado el oyente. Y es que, lo suyo es una auténtica historia de amor.