La Hora de los Fósforos: ¿Cuántos test de antígenos se ha hecho, es un esclavo de ellos?

Las estadísticas dicen que 1 de cada 4 test de antígenos falla, y sobre todo fallan cuando dictaminan negativo porque "los test de antígenos", dice el doctor Sánchez Martos, "se utilizan para diagnosticar precozmente a las personas que están infectadas por coronavirus de forma asintomática. Esto antes de que se autorizara la venta en las farmacias, por lo tanto ese test tiene el 95% de seguridad de que si da positivo, la persona tiene el virus en su organismo aunque sea de forma asintomática. Pero si el test es negativo significa que, puede o no, estar infectado por el coronavirus. De tal forma que durante estas Navidades ha habido personas que a las cinco de la tarde han dado negativo y a las once de la noche dieron positivo, ¿cómo puede ser eso? Puede ser porque a las cinco estaba contagiado pero con carga viral mínima".

[ESCUCHA AQUÍ 'LA HORA DE LOS FÓSFOROS' DEL LUNES 17 DE ENERO]

Por lo tanto, recalca el doctor Sánchez Martos si "el test es positivo hay que quedarse en casa, hablar con el médico, hablar con los contactos y esperar 7 días si es asintomáticos y a los 7 días si no tiene síntomas hacerse un nuevo test; ahora si la persona es sintomática y ha dado en el test positivo, mi consejo es 10 días aislado y hacerse un test pasados esos 10 días y si es negativo es que ha pasado el tiempo suficiente para disminuir la carga viral y no contagiar".

Sobre la petición de los empresarios a los trabajadores asintomáticos para que se incorporen aunque los test les den positivo, el doctor Sánchez Martos deja sobre la mesa que "he echado en falta desde el principio de la pandemia a los servicios médicos de empresa que están para algo y debe ser el médico de empresa el que valore si está en condiciones de trabajar o teletrabajar desde casa si no tiene ningún problema y para mí, deberían ser estos médicos de empresa los que den las altas y bajas; al igual que las vacunas como se ha hecho con la vacuna de la gripe. Y ¿por qué la vacuna de la covid no se hace por medio de las empresas?".

Y qué piensan los fósforos, ¿cuántos test se han hecho hasta el momento?

¿Se manejan bien con los test? ¿A alguno le han metido el palito hasta el cerebelo? ¿Tiene en casa a algún fanático del test que se hace se lo hace cada hora por si la cosa evoluciona?

La fósfora Elena ha contado que su relación con los test es "cero patatero, no me he hecho ninguno en dos años. He pasado un resfriadillo, pero creo que no me he contagiado. Podría tener curiosidad por un test serológico, pero tampoco mucho".

Raúl, sin embargo, "me he hecho unos cuantos, porque soy camionero en Inglaterra y me he tenido que hacer unos cuantos". El fósforo ha contado como el año pasado durante la huelga en la frontera en el Reino Unido, uno de los soldado le metió de tal forma el palito "que vomité y conmigo los cuatro militares que estaban allí".

Manoli, se hizo un antígenos y no le hicieron daño, pero la segunda vez que le metieron el bastoncillo "me metió el bastoncillo hasta la garganta al fondo, levanté las piernas y vomité, fue horroroso, una persona muy bruta. El de la boca fue horroroso, pero el de la nariz fue peor".