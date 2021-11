El grito de auxilio de un ganadero de leche, en COPE: “Nos estamos arruinando”

Suben los precios de los productos, de los alimentos básicos, sube la luz, la gasolina… sube todo. Y a ello, hay que sumarle también los problemas de desabastecimiento que pudiéramos tener y las fechas que llegan como es la Navidad.

A todos nos afecta pero ¿qué pasa con los ganaderos? ¿Cómo les afecta a ellos? ¿Cómo hacen frente a esta situación?

Si hace unos días, COPE realizaba una Programación Especial en el que se abordaba el precio de la cesta de la compra visitando mercados, ganaderías o pequeño comercio para saber cómo estaban los precios y conocer en qué situación se encuentran los comerciantes.

Este lunes, en ‘La hora de los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ damos voz a los ganaderos que dan fe de la realidad. Una complicada y delicada situación a la que nadie les da soluciones ni ayudas. Y por eso avisan de que si no se hace algo ya las consecuencias pueden ser mayores.

“Nos estamos arruinando”, es el grito de auxilio de José María, un ganadero de leche ante la triste situación que está viviendo. Cuenta José María a Herrera que “tenemos entre cuatro-cinco céntimos de pérdida en cada litro de leche y cada día que pasa perdemos dinero”.

A continuación detalla este ganadero el aumento de algunos de los productos a los que tiene que hacer frente: “el pienso hace un año podía estar en 305 euros la tonelada y ahora a 360; la luz, antes pagaba 1.2000 euros y ahora, 1.800; el gasoil, de 0,42 a 0,87”. Asegura José María que “los ganaderos somos masoquistas y aguantamos lo inaguantable. Somos capaces de vender nuestras fincas para dar de comer a nuestras vacas. Me niego a salir por detrás”

Lamenta este ganadero de leche que “nadie hace nada” y señala que “la gente no tiene conciencia de lo que puede ocurrir”, sobre todo, en estos momentos cuando se habla de apagón eléctrico avisando de que “no tiene nada que ver si cerramos los ganaderos”.

Critica José María la actitud del Gobierno “el ministro no está ni se le espera, ¿qué clase de ministro tenemos?”.

Raúl se encuentra cargando un camión de puerros “al mismo precio que el año pasado”, dice. Para Raúl su margen de beneficios y ventas no ha cambiado. Eso sí, argumenta este ganadero que mientras todo ha subido como “el abono, las semillas, la luz, el combustible… yo tengo que seguir trabajando al mismo precio que el año pasado”. Por último, detalla Raúl que “mi beneficio va a ser menor que el año pasado, quedará algo de margen pero bastante menos porque los precios están muy ajustados”.

Diego tiene fanegas de pipas en Marchena (Sevilla) y asegura que “no podemos subir el precio de las pipas porque trabajamos con cooperativas que son los que marcan los precios, nosotros somos unos trabajadores, estamos dentro de un gremio que es quien nos pone los precios”. Este año la ganancia se ha recudido en un 40%. Para Diego “es una vergüenza que un ministro y el Gobierno nos dejen caer a un sector tan valioso para nuestra economía y para el día a día de tantas familias”.

De Sevilla viajamos a Jaén, tierra del olivo, tierra delaceite de oliva. Son unos 66 millones de olivos los que hay en la provincia de Jaén. Allí está Juan Manuel Navarro. “Nos está subiendo todo como te están contando y para colmo, la PAC, que nos quieren pegar un tijeretazo”. Explica Juan Manuel el porqué del precio del aceite “no ha subido, es que es su precio normal. Como no valga los tres euros, para el agricultor no es rentable”.

Por otro, lado, José María recuerda que “la subida se queda en las grandes superficies y nunca llega al agricultor”.

Y por último, Tomás que tiene una explotación de cerdo ibérico y de vacuno en la localidad extremeña de Jerez de los Caballeros que señala uno de los problemas para poder hacer frente a esta situación, “no gobernamos el precio de venta de lo que producimos y no sabemos qué hacer. Vendemos el ganado con incertidumbre”.