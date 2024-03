La dieta con la que un joven gallego ha conseguido adelgazar 36 kilos: "El único secreto es..."

Si alguna vez te has puesto a dieta, seguro que eres consciente de lo complicado que es perder algunos kilos de más. Para adelgazar, es esencial seguir las pautas de un profesional, además de la constancia y la disciplina.

En 'Herrera en COPE' hemos preguntado a nuestros oyentes qué dietas han seguido y les han funcionado para lograr perder algunos kilos. Nacho es un joven gallego que en 18 meses ha adelgazado 36 kilos, descubre su secreto en el siguiente audio.

"Toda la vida he sido gordo, siempre he tenido sobrepeso", reconocía este oyente a Alberto Herrera. Sin embargo, un problema cardíaco le obligó a replantearse gran parte de su vida.

"He perdido 36 kilos en este tiempo, el único secreto es dieta saludable, tener un horario normal sin jornadas maratonianas en el trabajo y como dice un médico de Coruña, cerrar el pico y mover el culo. Dormir ocho horas diarias y la verdad es que cuando trabajaba había jornadas de dormir tres horas y salir a la carretera", ha detallado.

Sin embargo, ha estado pinchándose uno de los fármacos más conocidos para perder peso, Ozempic, y en su caso no le ha resultado útil: "No me ha ayudado a perder más de 100 gramos".

Dietas que funcionan para adelgazar

Otro de los fósforos que ha llamado a 'Herrera en COPE' es Juan. Él consiguió perder 46 kilos en un año y medio. Empezó su dieta de la mano de una nutricionista en una farmacia y siguió sus indicaciones: "Me recomendó empezar a hacer un poco de deporte y ahora voy a hacer mi quinto triatlón".

En cuanto a sus trucos, la clave pasa por la cena: "Cenar bien es cenar ligero, no cenar ensaladas de hoja verde. Una tacita de caldo de apio todas las noches es un quemador de grasas increíble".

Juan Ramón se dio cuenta de que necesitaba adelgazar un día en la oficina cuando comenzó a sudar sin hacer ningún esfuerzo, estando sentado en su puesto de trabajo.





"Un día empecé a hacer deporte, pero eso solo no funciona. Además, hay que cambiar los hábitos de alimentación. Una amiga que es nutricionista me dijo, y si haces ayuno intermitente.En unaño y pico perdí 30 kilos. Pasé de salir tapado porque me daba vergüenza a poder salir a correr. La dieta y el ejercicio me ha cambiado. Hay que aprender a dejar de comer ciertas cosas en exceso y a moderarte en ciertas otras", ha explicado.

Cirugía bariátrica

Alejandro ha sido otro de los oyentes que ha compartido su historia con Alberto Herrera y todo el equipo del programa. En su caso, no fue la dieta lo que le salvó sino que pasar por el quirófano y es que el estrés que tenía empeoraba su situación.

"Estuve haciendo miles de dietas, las cuales todas funcionan. Hice una proteínica en la que bajé de 140 kilos a 100. El problema es que cuando dejas estas dietas y vuelves a la normalidad sin excesos y sin pasarse, engordas al mismo ritmo que lo has perdido", ha detallado.

En este punto, lo "único" que le ha funcionado a Alejandro, más allá de dietas o trucos para adelgazar, ha sido la cirugía bariátrica.

"Me operé el 6 de marzo del 2021 y ahora peso 77 kilos de 150 que llegué a pesar. Cuando te hacen la cirugía sales pesando lo mismo, te hacen una reducción de estómago, en mi caso me lo graparon. Te dejan el estómago pequeño y tienes que ir comiendo poco a poco. Ahora me lleno antes y he aprendido a comer", ha narrado.

Escucha esta y otras muchas historias en el audio que puedes encontrar a continuación.

