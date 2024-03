Carlos Herrera se moja sobre la sentencia que castiga a los usuarios que consumen fútbol pirata: "Beneficios"

Como es habitual, María José Navarro le trae a Carlos Herrera en su 'Fruta Pelada' todo aquello que hace ruido a través de redes sociales. Al comienzo de la sección, la colaboradora de 'Herrera en COPE' le ha querido preguntar al comunicador, como candidato a la presidencia de la RFEF, sobre algo que está siendo noticia.

Un juez ha dado luz verde a LaLiga a demandar a clientes particulares por piratería. Las operadoras de telecomunicaciones deberán entregar datos de los usuarios conectados a servidores ilegales. ¿Quieres escuchar la reflexión completa de Carlos Herrera? La tienes disponible a continuación.

Así podrá saber LaLiga qué usuarios consumen el fútbol pirata en sus casas El Partidazo de COPE contó con el especialista Juan Carlos Fernández, de la empresa Smart Protection, para explicar cómo podrá tener LaLiga los datos de los usuarios infractores. 08 mar 2024 - 01:13

Audio





En concreto, Carlos Herrera ha asegurado que le parece razonable porque "uno de los beneficios del fútbol es la transmisión de televisión que la inmensa mayoría paga. Aquel que lo haga de forma fraudulenta está perjudicando los intereses del fútbol en general. Este deporte lo pueden seguir en la radio de forma gratuita y cuando algún partido se emita en abierto. El otro hay que pagarlo, claro".

Más allá de este asunto, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y, en los últimos días, han aparecido en televisión varios militares que se han cambiado de género gracias a la ley trans.

La vuelta de Jorge Javier Vázquez a Telecinco y el motivo por el que Broncano ha sido tendencia en redes

El último se llama Francisca. Exmilitar y exguardia civil que tenía claro por qué quería ser mujer. Lleva ocho años intentando recuperar a su hijo de 15, del que tiene la patria potestad. En declaraciones a El Mundo, aseguró que "ahora, que ya se han cansado de pisotearme los derechos como hombre, espero que ahora como mujer no me pisoteen esos derechos. Ya bastante daño se ha hecho a mi hijo y a mí como hombre. Ahora, como mujer trans, espero que se dejen de pisotear mis derechos".

Por la tarde, se pasó por el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Y todo estalló. "Igual que hay 148.000 mujeres que dijeron que habían sido maltratadas y no es verdad", llegó a asegurar. Al segundo, la periodista dijo que hasta ahí se podía llegar. "En este programa han venido todos. No me he arrepentido nunca de haber traído a nadie. A usted, sí".





¿Quieres escuchar la sección completa? La tienes disponible a continuación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





Más temas. Broncano fue noticia porque durante todo el día fue muy comentado en redes lo siguiente: TVE iba a fichar al equipo de 'La Resistencia' para hacer sombra a 'El Hormiguero'. El propio Broncano bromeó con el asunto. Y, por último, comentamos la reaparición de Jorge Javier Vázquez con el estreno de 'Supervivientes'.





Ha sido muy celebrada su vuelta después de bastantes meses alejado de las cámaras. Muchos usuarios decían en redes sociales que ha vuelto la alegría a Telecinco, se destaca su gracia, su talento o su frescura.

¿Cuánta gente ve en España el fútbol pirata? ¿Sería fácil localizar al usuario que ve ilegalmente este deporte?

Es uno de los asuntos que ha comentado Carlos Herrera con María José Navarro. Una cuestión que fue también comentada en 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño.

En el programa, explicaron que según los últimos estudios globales, entre el 30 y 40% de consumidores de fútbol, lo hacen de forma ilegal, y son datos extrapolables a España. De hecho, se estima que, en nuestro país, más de un millón de dispositivos tienen una app pirata para ver el fútbol.