Cumple 18 años y cinco días después toma una decisión que cambia su vida y la de su familia: "Autorización"

Este martes, le preguntamos a nuestros 'fósforos' cómo les cambiaron los 18 años. ¿Lo celebraron de alguna forma? En el caso de Julia, le cambió la vida. Escucha qué fue lo que le ocurrió en el audio que tienes disponible a continuación.

En concreto, ha explicado que ella cumplía "los 18 el 5 de diciembre y me casé el 10 de diciembre. Cinco días después. Estaba loca por casarme. Antes, si te casabas antes de los 18, tenías que pedirle autorización a los padres. Fue el día más maravilloso".





Pilar es otra oyente que ha asegurado en 'Herrera en COPE' que "los 18 años me cambiaron en muchos sentidos. Era la presentación en sociedad, oficialmente ya podíamos hacer cosas que antes no hacíamos. Ese día, mis padres hicieron una gran fiesta en un hotel de A Coruña, que es donde vivíamos. Isabel, María José (dos amigas) y yo, éramos las protagonistas".

La 'fósfora' tenía un novio desde los 9 años que no fue a esa fiesta, pero "apareció un hombre de 22 años y lo senté a mi derecha en lugar de aquel novio. Y lo que pasó es que al final me quedé con él".

"Celebramos su cumpleaños en el patio, con mascarillas"

Más 'fósforos'. Juana cuenta que la mayoría de edad era a los 21, pero "a mis 18 me puse mis primeras medias de cristal. Eran aquellas que hoy son completamente transparentes. Me puse también mis primeros tacones y asistí a mi primera fiesta de tarde-noche. Me marcó. Me sentí mayor".

Por otro lado, Dori celebró los 18 de su hija pequeña.

"Mi hija nació el 13 de marzo de 2003. En los 17 años, fue el 13 de marzo de 2020 que empezamos el confinamiento. Mi marido, que es intensivista, se puso malito del covid. Celebramos su cumpleaños en el patio, con mascarillas, y sus padres como a tres-cuatro metros. Cuando cumplía la mayoría de edad, le hicimos una fiesta sorpresa en el garaje".

Añade que "fueron los amigos y se dieron su paseo con la mascarilla. A la vuelta, se encontraron el garaje lleno de focos. Le regalamos el tocadiscos. Tiene unas fotos que son una maravilla, la verdad", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Escucha aquí el audio completo de 'la hora de los fósforos'.

