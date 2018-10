Cuando el 'fósforo' Giovany perdió su moto sin sacarla del garaje

¿Has perdido alguna vez el coche? ¿Confundiste el tuyo con el de otra persona? ¿Ibas con una copa de más? Este lunes los 'fósforos' de 'Herrera en COPE' han relatado sus despistes más sonados.

ESCUCHA AQUÍ LA HORA DE LOS FÓSFOROS COMPLETA

Entre todas las llamadas ha sorprendido la del 'fósforo' Giovany, que ha narrado cómo un día perdió su moto sin sacarla del garaje. “Salí de noche y cuando me iba a ir, me doy cuenta de que la moto no está”, ha comenzado a relatar. Por supuesto, y como casi siempre suele ocurrir, en el lugar de los hechos había personas que dijeron haber visto a los presuntos ladrones conduciéndola. “Llamamos a la Policía, dimos los testimonios y cuando llego a casa, la moto estaba allí”, ha comentado con desparpajo.

Eso sí, ha perjurado que no había probado ni una gotita de alcohol. Como dice la canción de Modestia Aparte, son cosas de la edad...