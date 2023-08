Va con su madre a una entrevista de trabajo y le afecta a su vida años después: "Ahí empezó todo"

¿Tienes pareja? Quizás hayas conocido ya a alguien especial con quien estés compartiendo tu vida. O quizás todavía no, y estás en ese proceso de búsqueda. Sea como sea, encontrar una persona afín, puede resultar una tarea un tanto complicada.

Por eso, desde hace unos años ya existen esas aplicaciones para ligar, con las que puedes conocer personas de todo el planeta, gustos, aficiones e intereses. Por eso, en 'Herrera en COPE' han querido preguntar a los Fósforos por sus historias de amor. Sobre cómo empezaron, conocieron y ligaron con la gente, ya sea para bien o para mal.

Y en esas ha llamado Paloma, que conoció a su actual marido de una forma un tanto peculiar… y junto a alguien que quizás no te esperas. Si quieres descubrir esta curiosa historia, escucha el siguiente audio.

Pero igual que Paloma, otros fósforos han querido compartir sus historias de amor o cómo intentaron ligar. Como por ejemplo, el caso de Joaquín. Se instaló una aplicación para ligar y cuando iba a quedar con la chica, se echó atrás. Y en vez de quedar, se fue con sus amigos a una fiesta. Pero ese día tenía que conocer a alguien especial, y justo fue ese momento cuando conoció a una chica morena, que le cautivó. Así que se propuso hablar con ella, se armó de valor, y salió bien.

Paseando por la calle también se puede encontrar el amor, y si no que se lo digan María. Iba a la iglesia con una amiga, y un coche se paró a su lado. Les preguntó si iban a misa, para acercarlas en coche. Así de primeras les echó para atrás y decidieron irse andando. Cuál fue su sorpresa cuando el chico no quiso dejar escapar la oportunidad, e insistió en hablar con ella. Ahora han pasado 43 años, y María sigue con aquel chico del coche, que ya es su marido.

También hemos conocido la historia de Jandrín, otro de estos fósforos. Hace un tiempo tuvo un flechazo con una chica. Y claro, hay veces que ese hormigueo de la tripa juega a tu favor y te impulsa para hablar y conocer a esa persona, y otras veces en las que te las tienes que ingeniar.

Y eso fue exactamente lo que hizo este fósforo. Fingió un accidente de coche para poder hablar con ella. Y aunque ahora han pasado años de eso y el amor no surgió, sí que siguen siendo grandes amigos. Descubre todas las historias que han compartido los fósforos en 'Herrera en COPE' en el audio que aparece a continuación.

