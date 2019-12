Los 10 momentos que más han hecho reír a los oyentes de COPE durante 2019

2019 ha sido un año muy completo en todos los sentidos. Hemos tenido desde meteduras de pata de Pedro Sánchez que han hecho desternillarse a Carlos Herrera o Ángel Expósito, hasta graciosísimas entrevistas de 'El Grupo Risa', pasando por el mejor sentido del humor de los fósforos. Ha sido difícil, pero hemos seleccionado los 10 momentos que más han hecho reír a los oyentes de COPE durante este 2019. Este es nuestro recopilatorio:

Alberto Herrera se pasa al Grupo Risa: ¡Así imita a su padre!

Al Herrera le costó más traer a su hijo al programa que a Rosa Díez. Eso sí, Alberto reconoce lo mucho que le cuesta preparar esos minutos de radio; unos… 20 minutos.

Acompañado de los personajes que intervienen en ‘El Espejito’, cuenta la historia de cómo compró a un gitano una furgoneta por 2.000 pavos para dar vueltas por España, circunstancia que nuestro ‘Jesús Luis’ le apodara desde entonces como “el furgonetero”.

En esta deliciosa charla, que se ha hecho breve, se arranca a cantar con la guitarra un par de temitas, imita a su padre abriendo un programa cualquiera a las 6 de la mañana, y recuerda anécdotas graciosas con su padre. Nos os perdáis aquella que tenía como protagonista un bol de mantequilla en el frigorífico de la casa de su progenitor.

Carlos Herrera se desternilla dando una lección a Sánchez de cómo diferenciar el jamón serrano del ibérico

Carlos Herrera ha dedicado unas palabras al error de Pedro Sánchez durante su visita a la Feria de Zafra. Allí confundió el jamón serrano con el jamón ibérico, lo que ha suscitado las risas del comunicador, quien impartió una lección de cómo diferenciar uno de otro, ante el desconocimiento del presidente en funciones:

"Vamos a ver, Sánchez, el jamón extremeño, yo no dudo que efectivamente habrá jamón serrano extremeño, pero el jamón competitivo que comió el chino si fue extremeño, que pudo ser de Huelva o de Guijuelo, fue jamón ibérico. ¿Qué diferencia hay entre el jamón serrano y el jamón ibérico? Pues que el jamón serrano es de cerdo blanco, cerdo estabulado que come piensos. ¿Y es parecido al ibérico? Pues hombre son primos lejanos. Ojo, hay buen jamón serrano en España, como en Teruel. (...) El serrano es más salado y menos calórico, de un color así rosáceo. El ibérico es un cerdo autóctono de España que come bellota cuando hace montanera, bellota o hierbas y todo lo que le eches, y el otro come pienso".

El día que Herrera se partió de la risa con la surrealista entrevista a Ibéyise Pacheco

Este viernes el Grupo Risa ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más comprometidos de la semana. También para felicitarnos el año después de las uvas. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por el propio Herrera y por el cronista parlamentario de Cope, Ricardo Rodríguez, y su ya famoso “bueeeeeeeeenos días”.

Goyo González desvela en "Grupo Risa" el día que hizo de 'Celestino' para Herrera

Goyo ha hecho de todo en los medios: locutor de radio, presentador de televisión, actor, animador… vamos, un comunicador todoterreno. Y eso que iba para artista pero por otro ramo, ya que aunque quiso inicialmente estudiar Bellas Artes, al final se decantó por Ciencias de la Información. Repasamos su vida profesional, sus comienzos, cómo y dónde se inició en los medios, cómo conoció a Herrera, qué les ha unido a ambos en lo profesional y en lo personal, y descubrimos cuánto tuvo que ver él en el flechazo entre Carlos Herrera y Mariló Montero. De su etapa en TV se detiene en el programa de Jesús Hermida, y en aquel “Uno para todas”, mítico programa de Tele 5 del que tan buen recuerdo guarda.

Grupo Risa le pone música al Black Friday con una delirante versión de Camela

Como cada viernes, el Grupo Risa ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por el comunicador debido al micrófono de chocolate que le regalaron en La Estepeña, la fábrica de polvorones desde la que realizó el programa de este jueves.

"Deja de comer" ha sido el tema que le han cantado versionando el mítico 'Déjate querer' de José Manuel Soto.

Herrera, compungido, "rompe a llorar" en directo en solidaridad con Ada Colau

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, admitió este martes que se planteó en ocasiones dejar la política durante las últimas semanas de negociaciones para la investidura, y se emocionó al reconocerlo: "Pienso en mis hijos". Lo dijo en una entrevista en Rac1, que se interrumpió yendo a publicidad cuando Colau se emocionó por los insultos que recibió por parte de los independentistas en la plaza San Jaime tras ser investida alcaldesa.

Un minuto de risa al día con el fósforo que dejó sin palabras al propio Carlos Herrera

Uno de los grandes momentos en 'La hora de los fósforos' de la temporada lo hemos disfrutado con las desternillantes historias en inodoros ajenos que vivieron los oyentes. ¿Te da corte hacer de vientre en casa ajena? ¿Cómo se debe comportar el anfitrión? ¿Ha de colocar ambientador en el baño? ¿Y velas? Estas fueron algunas de las preguntas que se formularon para que contasen sus peculiares anécdotas.

Entre todas las llamadas sorprendió la del 'fósforo' Juan, que dejó sin palabras a todo el equipo de 'Herrera en COPE'. Relató cómo fue su primera experiencia en un avión, digna de recordar y que su mujer, seguro no olvidará.

La indignación del 'fósforo' Manuel con la cocina de diseño

Manuel es 'un fósforo gordo-gordo-gordo” del Puerto de Santa María (Cádiz). El oyente, al que le “gusta comer”, fue a la inauguración del ático de un amigo y se encontró con “unas bandejitas con unas brochetitas” hechas a base de “penca de apio, datil, tomate cherry, queso, orégano y sal”.

Antonio, el fósforo con un miembro 'muy sucio' en su familia: "Para guarra mi cuñada"

Si creía haberse topado con alguna situación de suciedad extrema, puede que se vea sorprendido al escuchar las "sucias" historias que han contado este jueves los fósforos.

Como el caso familiar de Antonio, que empieza contando con su historia con una rotunda afirmación "para guarra, guarra mi cuñada. Tenía el jamón en una galería por donde el perro andaba a sus anchas. Si querías coger un vaso de la mesa tenías que hacer fuerza porque se pegaba y era imposible desprenderlo. Sacaba la basura cuando tenía dos o tres bolsas y lo peor ocurrió cuando un año le compré lotería de Navidad y se la fui a llevar. Estaba haciendo coliflor, la calefacción a tope y ni una ventana abierta, el olor cuando abrió la puerta era..., bueno casi vomito. ¡Imagínate,todo cerrado haciendo la coliflor!"

El oyente que ha sustituido el Trono de Hierro por el de Roca para ver la emblemática serie

¿Tardas mucho tiempo en el aseo? ¿Te desespera que la gente se encierre durante mucho rato? ¿Qué haces durante ese tiempo? Este jueves los oyentes de Herrera han desvelado a qué se dedican cuando entran en el cuarto de baño.

Entre todas las llamadas ha destacado la del 'fósforo' José, que ha confesado que está “mucho tiempo dentro del baño”. De hecho, el oyente puede presumir de haber visto “siete temporadas de Juego de Tronos en el baño, en el trono literalmente”, ha bromeado.