Los fósforos más fantasmas: "Mi amigo contaba que se vino desde América en un submarino que iba marcha atrás"

¿Quién no tiene algún amigo que es un poco fantasma? Personas exageradas que cuentan anécdotas imposibles de creer y que pese a todo les seguimos queriendo igual.

Algunos de forma inconsciente, otros con la intención de quedar siempre por encima, lo cierto es que es un tema a la orden del día y del que no se escapan ‘los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’.

Es el caso de Pilar, cuya cuñada es exagerada "en lo bueno y en lo malo". "No me deja ir a verla a su casa para que no descubra todas las mentiras que cuenta, el problema es que tiene muchas cuñadas y ya no sabe lo que le dice a la una y lo que le dice a la otra”, confiesa.

Julián desde Zaragoza, recuerda al "mejor" en estas lides. Se trata de un empresario del caracol que "los envía como frutos secos a Italia". El hombre consigue quitarle el caparazón "engañándoles con la comida".

En el pueblo de Eduardo hay varios profesionales del tema, uno de ellos asegura que "tiene un cinturón de piel de serpiente que muda todos los años".

Conchi habla sin tapujos de su propia jefa, que reconoce "es la más fantasma". "Da igual el coche que te compres, el suyo es mejor". Tal es así, que un día "le dice un compañero, que lo estaba pasando fatal con la operación de próstata, yo también lo pasé fatal". Incluso no llegó a entender el motivo de nuestras risas.

José de Ciudad Real, recuerda a un muchado de su pueblo que cuenta que una mañana paseando por la playa, entre las rocas vio moverse un pez, "dijo que era una ballena pequeña, se la llevó a casa y la cuidó un tiempo hasta que se hizo tan grande que tuvo que entregársela a un zoológico".

Para la anécdota de Javier tenemos que remontarnos a los años 90. Entonces un visitador médico que tenía un 600 "llevaba en su parte superior una paellera forrada de aluminio": "Decía que era un agente de la CIA o del FBI y que estaba de misión".

Manolo en el año 88 formaba parte del equipo de producción de un programa de Canal Sur. "Contraté a un grupo cuyo batería se lo creyó más de la cuenta, hasta el punto de que un día fue a actuar Bertín Osborne y le dijo que venía de tocar de Londres con los Rolling Stones. El hombre sabía de batería lo justo", relata.

Carlos habla con mucha gracia de las fantasmadas de su amigo Jorge. "Un día nos contó que en una montería en Ávila le salió un león de entre los matorrales". También contaba que tenía un amigo que “conducía submarinos. "Un día volviendo de América no le entraba la primera marcha y dijo que tuvo que refresar conduciendo marcha atrás".

