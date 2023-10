Carlos Herrera deja a todos a cuadros al contar por qué durmió en el banco de una iglesia: "¿Sacasteis mucho?"

Carlos Herrera pocas veces se arranca a contar algunas de sus historias más personales. Una circunstancia que se ha dado en esta primera semana de octubre. Tras escuchar algunas de las historias de los fósforos sobre los lugares más insólitos donde se han quedado dormidos, el propio Herrera ha explicado, para sorpresa de todos, por qué tuvo que pasar una noche en el banco de una iglesia. Puedes escuchar la historia en el siguiente audio:

Audio





La noche de Carlos Herrera sobre el banco de una iglesia

Alberto Herrera le ha querido preguntar a su padre, en la línea de lo que se estaba inquiriendo de los oyentes del programa, por el lugar más extraño donde él había dormido. En primer lugar, Carlos quiso recordar su época en la mili, aunque este no sería el resultado definitivo de esta anécdota. "Yo también diré que en alguna garita en Albacete", se arrancó en un primer momento.

Tal y como se puede escuchar en el audio anterior, Herrera no dudaba en recordar esta etapa de su vida: "El invierno de Albacete que es como el de Jaca...", decía sin olvidarse de la ciudad en la que hizo la mili. "La verdad que yo nunca me dormí, porque la responsabilidad de lo que puede pasar si tú eres el vigilante y vienen los malos, viene el enemigo pues, ¿qué pasa?", llegó a preguntar entre las risas del resto de colaboradores y contertulios.

Aun así, Herrera terminó por confesar el extraño lugar en el que la vida le llevó a pasar una noche. Precisamente, una iglesia, más concretamente, el banco de la misma. "Pero yo he dormido en el banco de una iglesia", algo que el periodista justificaba "porque no había más sitio". Eso sí, con permiso del sacerdote encargado del templo: "El párroco nos dejó dormir en la iglesia"

"¿Sacasteis mucho pidiendo en la puerta?"

Ante la incredulidad del resto de colaboradores, Antonio Naranjo, habitual encargado de los deportes en Herrera en COPE, le quiso hacer la siguiente pregunta: "¿Sacasteis mucho pidiendo en la puerta?", lo que, tras algunas risas que se colaron por el estudio, Carlos Herrera quiso continuar con su relato.

"El banco lleva una pequeña inclinación hacia atrás", siguió con la descripción del lugar donde le tocó dormir. "No es un banco plano", aseguraba Herrera, cuya espalda tuvo que probar de primera mano. "Te recoge", el propio banco de la iglesia, "pero no es perceptible hasta que te clava con los tres palos que hay de sujeción de la parte superior a la parte inferior del banco", una situación incómoda que le tocó vivir y que ha explicado en los micrófonos de Herrera en COPE.

El método que emplea una oyente de Carlos Herrera para conciliar el sueño

No todo el mundo tiene la misma facilidad para conciliar el sueño y, a veces, se convierte en una auténtica tortura para quienes les cuesta dormirse y se tiran casi toda la noche en vela dando vueltas sobre el colchón.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





A la hora de ir a la cama, algunos recurren a tomar medicación, las ya famosas pastillas de melatonina, tomas unas infusiones específicas que te ayudan a conciliar el sueño… y otros, recurren a algunos trucos o métodos que les funcionan para dormir bien y descansar.

Precisamente, de esto último, hablaban los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ hace unas semanas, desvelando algunos de sus hábitos para ayudar a quienes también sufren de insomnio.

De construir casas a la necesidad de tener siempre los pies tapados

La técnica que emplea María para conciliar el sueño es la de “construir y diseñar casas”. Asegura esta oyente que es una manera con la que “se me distrae la mente y me quedo dormida”.

Sofía tiene una manía, “ya sea invierno o verano” nos confiesa que “siempre tengo que tener los pies tapados con la sábana de arriba”

Relajar los músculos del rostro: “Funciona extraordinariamente”

Sin lugar a dudas, uno de los trucos que más ha sorprendido es el que nos ha contado Nuria y que le enseñó “un médico rural y ha sido definitivo”.

Estos son los pasos que tenemos que seguir cuando nos acostamos “te relajas, te pones en posición fetal y relajas los músculos del rostro: primero, la frente; mejillas y mandíbulas”, nos explica Nuria que asegura que “funciona extraordinariamente”.

La mejor manera de relajar nuestro rostro es “dejar la mente en blanco e ir aflojando la frente, las mejillas, la nariz”, añade esta oyente que confía “que vaya bien para otras personas”.

Salir a tomar el fresco o repasar los estados de EE. UU.

Para terminar, tenemos el caso de Miguel que cuando no puede dormir “me levanto de la cama y me voy a la ventana o a la terraza hasta que me da frío y vuelvo a la cama y cuando entro en calor ya me duermo”.

O Marian, que para conciliar el sueño repasa todos los estados de Estados Unidos y confiesa que “lo hago por orden alfabético y en distinto orden”.

Las consecuencias para tu salud de no dormir ocho horas al día

Descansar es un factor clave para tener un buen rendimiento durante el día, pero a la vez afecta directamente a nuestra salud. Así lo explicaba hace unas semanas Carlos Egea, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño y médico dedicado al trastorno del sueño, en 'Herrera en COPE'.

El experto ponía el foco en las consecuencias que sufre tu cuerpo si no descansas las horas necesarias, y es que "quien no duerme el número de horas necesarias para su franja de edad tiene menor esperanza de vida". Se trata de una afirmación demostrada por la ciencia, que ha supuesto toda una revolución.

La falta de horas de sueño "tiene que ver con la aparición de problemas cardiovasculares", un hecho confirmado que ha llevado a intentar concienciar a la población para que duerma mejor. Escucha el análisis de Egea en el siguiente vídeo:

Vídeo