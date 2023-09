Alfredo llama a la radio y cuenta el truco infalible para quedarse dormido al momento: "¿Se desmaya?"

¿Te cuesta coger el sueño? ¿Pasas horas en la cama mirando al techo sin poder dormirte? En 'Herrera en COPE' hemos preguntado nuestros oyentes por aquellas técnicas que utilizan para lograr dormirse fácilmente. Uno de los más sencillos, a la par que curiosos, es el de Alfredo. Descubre su truco en el siguiente audio.







Alfredo es uno de los fósforos que ha querido compartir con Alberto Herrera su técnica infalible para conciliar el sueño, pero no el único. Carmen, por ejemplo, cuenta con una canción indispensable. Asegura, que siempre que la escucha lograr quedarse dormida con facilidad.

Las técnicas de los fósforos para conciliar el sueño

Por su parte, Ana, que ha sido empleada del hogar toda su vida, madruga mucho, lo que le ayuda a conciliar el sueño. Más allá de eso, sigue una rutina por las tardes. "Después de levantarme a las seis de la mañana, me iba a hacer deporte. Me duchaba y me ponía mi vasito de Rioja. No me dio tiempo ni de llegar a la cama", asegura.

Mientras, Paquita tiene otro truco: "Me ordeno, me programo, para dormir de un tirón. Funciona, pero te lo tienes que creer". Sin embargo, los colaboradores de 'Herrera en COPE' no han terminado de comprender esta premisa. "¿Y eso como se hace?", se pregunta Alberto Herrera, dudando de que realmente funcione la técnica.





La meditación es otra forma que puede resultar útil, como explica Ignacio. "Es mi debilidad. Me cambió la vida. Y medito en ayunas y a las cuatro de la mañana". Añade que lo primero que tienes que hacer es entregarte y confiar y que "hay que verlo como un acto de entrega y búsqueda de la espiritualidad".

Otro truco que ha explicado Esther tiene mucho que ver con los ruidos y el ASMR. "Oír a la gente comiendo y lo de las uñas... me pongo nerviosa. Yo me pongo vídeos de alguien que está masajeando a alguien en la cabeza. Y es buenísimo. Es como si te lo estuvieran dando a ti", explica esta oyente a Alberto Herrera.

Por otro lado, dormir solo o acompañado también puede tener mucho que ver a la hora de conciliar el sueño. Hay quienes aseguran que dormir en pareja ayuda a la hora de descansar, pero no todo el mundo piensa lo mismo. Es el caso de Natalia, que asegura que lo mejor para dormir es que no esté el marido al lado.

"Él duerme en el cuarto de los niños. Lleva desde hace muchos años ahí. No pegaba ojo. Cada movimiento me despertaba. Puse dos colchones juntos, y ni con esas. Hasta que le dije: vete. Pero también duermo con tapones". Además, cuando se desvela, pone un canal de Youtube de una señora que "va a contando biografías de personalidades y en el minuto dos yo ya he caído".

Escucha estos trucos y muchos otros en el siguiente audio.







Las consecuencias para tu salud de no dormir ocho horas al día

Descansar es un factor clave para tener un buen rendimiento durante el día, pero a la vez afecta directamente a nuestra salud. Así lo explicaba hace unas semanas Carlos Egea, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño y médico dedicado al trastorno del sueño, en 'Herrera en COPE'.

El experto ponía el foco en las consecuencias que sufre tu cuerpo si no descansas las horas necesarias, y es que "quien no duerme el número de horas necesarias para su franja de edad tiene menor esperanza de vida". Se trata de una afirmación demostrada por la ciencia, que ha supuesto toda una revolución.

La falta de horas de sueño "tiene que ver con la aparición de problemas cardiovasculares", un hecho confirmado que ha llevado a intentar concienciar a la población para que duerma mejor. Escucha el análisis de Egea en el siguiente vídeo.

